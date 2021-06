Kolobarjast sončni mrk se bo močno dotaknil Slovenije

Videli ga bodo bolj na severu, v nekaterih delih Rusije, severni Kanadi in na Grenlandiji. FOTO: M-gucci/Getty Images

Kolobarjast sončni mrk se dogodi, ko je senca Lune, ki prekrije Sonce, manjša od veličine Sonca, zato ostane ob robovih svetlobni krog. V taki obliki bodo lahko sončni mrk tokrat videli bolj na severu, v nekaterih delih Rusije, severni Kanadi in na Grenlandiji, v Evropi, ZDA in severni Aziji pa bomo gledali delni sončni mrk: pri nas bo Lunina senca prekrila res majhen del Sonca, torej 2,4 odstotka Sončeve ploskve.Astrološko bodo ravno dežele, ki bodo videle mrk, deležne bistvenih družbenih sprememb in pritiskov, ki jih nakazuje karta mrka. Ta je za astrologe zanimiva v naši praksi predvidevanja, saj lahko glede na to, katere dele natalne karte se točka mrka dotakne, vidimo, kje se bodo začela rušenja v življenju nekoga, ki imajo za posledico nov začetek in rast.Na družbeni ravni je obdobje mrkov, ki tokrat traja od 26. maja do 10. junija, vedno nekoliko naporno, prinaša več pritiskov, sprememb in zaradi nestalnosti tudi več nemira. Tako se v tem obdobju ne sprejema večjih in pomembnejših odločitev, ne začenja se večjih in odločilnih stvari, počakamo, da se veter sprememb poleže, in se potem bolj umirjeni lažje modreje odločamo.Ker se bo mrk pri nas dogajal na zenitu, bo naznanjal spremembe, ki bodo vidne, očitne, vezane na vladajoče, na tiste, ki državo vodijo, na status države. Sama točka mrka je povezana še z Merkurjem, ki je planet sprememb, dvojnosti, razdvajanja, in ker je ta tudi retrograden, se nekaj ločuje, razdvaja za nazaj, zaradi preteklosti ali preteklih napak. Ker sta Merkur in točka mrka vezana s kvadratom na Neptun, bo to razvajanje temeljilo na zadevah zunanje politike in vmešavanju tujine v naše posle, v posle naše vlade. Veliko bo laži, zmede, pritiskov, sprememb ne bo mogoče skriti.Ta mrk je z opozicijo vezan na slovensko Luno, tako nam spet lahko nekoliko ponagaja v zdravstvenem pogledu, preproste ljudi naredi ranljivejše. Po drugi strani pa se veže tudi na Sonce in Saturn pomembne osebe v naši državi in s tem daje vedeti, da bo veliko pritiska v spremembo vlade. Vsekakor tako maj kot junij za Slovenijo ne bosta mirna meseca.Če povzamem, kotnost mrka govori, da se bo mrk Slovenije močno dotaknil. Da bo njegova potreba rušiti, da bi na ruševinah zraslo nekaj novega, povezanega s samo vlado. Obetata se vmešavanje tujcev v našo politiko in naša slaba podoba v svetu. Osebno pa lahko deluje za nekatere spodbudno, za druge manj, odvisno od tega, kam v natalno karto vam pade, da bi to videli, pa potrebujete vpogled astrologa ali se morate naučiti astrologije.