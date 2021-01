Koga izbrati za pomoč

Ko ste v stiski, ne morete preigravati negativnih scenarijev in so vam razmere ušle iz rok, lahko pokličete nekoga, ki vam bo pomagal in vas pomiril. Osamljenost je pogosto lahko sprožilec tesnobnih misli in v negativne smeri švigajočega uma – ne glede na to, ali ste sicer introvertirani ali ekstrovertirani. Prevladujoče prepričanje je, da so introvertirani ljudje pogosteje osamljeni, saj jih izčrpava, da so obdani z ljudmi in se družijo z njimi, zato se osamijo.



Toda ne gre za to, kakšni ste po naravi, ampak za opozorilo, da se v nobenem primeru v stiski ne smete povezati z napačnimi ljudmi, saj boste tako zadeve še poslabšali. Gotovo se spomnite, da ste že kdaj poklicali prijateljico, da bi vam dvignila razpoloženje, ona pa se je strinjala z vami, da je svet grozen, ali pa vam začela nizati svojo problematiko, zaradi česar ste se na koncu počutili še slabše, kot izžeta cunja in brez tisto malo energije, ki ste jo še imeli. Če se ne morete izviti iz primeža svojega črnogledega uma, previdno izberite, na koga se boste obrnili, premislite, ali se res na splošno premalo družite.



Zavedajte se, da sta tesnoba in negativno razmišljanje prepletena, če se osredotočate preveč na svoj razum ali imate omejene oziroma neprimerne stike z drugimi.

Namesto da naredite napako, raje ukrotite svoje strahove in panične misli tako, da stopite iz svoje cone udobja, in se pogovorite z nekom, s komer se še niste. Poskusite se ločiti od scenarijev v svoji glavi in se zavedati, da so to le filmi, ki si jih predvajate, ne resnica. Opazujte tudi, od koga se morate oddaljite, ko se ne počutite dobro, ker poglablja ali spodbuja vaše slabo razpoloženje. Če ugotovite, da nekdo na vas nenehno deluje toksično, ga morate spustiti iz svojega življenja.

