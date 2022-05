Kitajski horoskop za maj: to bo najtežji dan v mesecu, pazite nase

Maju po kitajskem horoskopu vlada lesena kača, za katero je značilna duhovitost, pa tudi izrazita previdnost, ki se kaže v komunikaciji z najbližjimi prijatelji in člani družine.

Znamenja in letnice rojstva v kitajskem horoskopu Podgana – 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Vol – 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tiger – 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Zajec – 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Zmaj – 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Kača – 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Konj – 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Koza – 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Opica – 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Petelin – 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Pes – 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Prašič – 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Da bi se izognili težavam, je bolje, da se maja ne odprete preveč, niti ne sprejemate nasvetov drugih, še posebej ljudi, ki vam niso blizu. Lesena kača se ne razume najbolje s tigrom in prašičem, zato je v maju možna kakšna naveza med tema dvema znamenjema. Nekateri se bodo soočili s težavami pri delu, nekateri pa bodo imeli srečo. Med srečneže sodijo rojeni v znamenju zmaja, petelina in vola. Maj jim bo ponudil edinstvene priložnosti za izboljšanje finančnega položaja.

Za kačo in psa bo maj najboljši mesec za reševanje nekaterih zasebnih težav in globljo preučitev sebe, zajec in koza pa sta lahko tarča goljufov in ljudi, ki ju dobro poznajo in ju zavajajo. Morali bodo biti pogumni in sneti rožnata očala, da bodo videli pravo stanje. Podgane, konji in opice bodo v maju blesteli, dosegli bodo svoje cilje, a le, če so pogumni in pokažejo iniciativo.

Kitajski astrologi so tudi razkrili, kateri dnevi v maju bodo ugodni in kateri bodo s seboj prinesli težave.