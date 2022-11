Kitajski horoskop 2023: človeštvo si bo celilo rane in poravnalo svoj duhovni dolg

Kitajski horoskop 2023 vam bo pomagal, da se poglobite v leto, ki je pred nami, in se pripravite na to, kar prihaja. To bo leto črnega vodnega zajca, in kot pišejo na portalu astrosage.com, bo polno vzponov in padcev, hkrati pa bo ugodnejše oziroma vsaj manj spektakularno kot leto tigra, ki se izteče 31. januarja 2023. Sovražnost in tekmovalnost se bosta umaknili nežni harmoniji.

V kitajski astrologiji zajec simbolizira potrpežljivost in srečo, kar bi pomenilo, da bi lahko leto zajca prineslo tisto, kar nam je v letu 2022 manjkalo: mir in uspeh. Vpliv zajca bo umiril preveč impulzivne ali tiste z glavo v oblakih. Zato boste, če dvakrat premislite, preden ukrepate, uspešno izpolnili vse svoje načrte.

To je tudi leto, ko tako na individualni kot kolektivni ravni celili rane in poravnali svoj duhovni dolg. Iskali bomo notranje ravnotežje in delali načrte za prihodnost. Pomembno je, da smo previdni in tolerantni.

Srečna števila: 3, 4, 6 in vsa števila, ki jih vsebujejo (npr. 34 ali 46) Srečni dnevi: 26., 27., 29. dan v mesecu Srečni meseci: januar, april, avgust in november Srečne barve: rdeča, roza, vijolična, morda

Podgana (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Leto vodnega zajca vam prinaša srečo na več življenjskih področjih. Ljubezensko življenje bo cvetelo in samske podgane bodo prav v 2023 našle ljubezen svojega življenja. Tudi kariera bo v razcvetu in to bo ugoden čas za raziskovanje vaših strasti. Finančno boste uspešni, če se boste naučili upravljati s svojim denarjem. Vaše zdravje bo v 2023 dobro.

Vol (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Voli boste v letu vodnega zajca uživali predvsem v ljubezenskem življenju. Vaša vez z ljubljenim bo močnejša kot kdaj koli prej. Samski voli boste morda morali počakati še nekaj časa. Poklicno življenje bo šlo skozi nekaj turbulenc, toda do konca leta se bodo stvari začele vračati na svoje mesto. Astrologi vam svetujejo, da ste v 2023 previdni pri denarju, saj bo zapravljanje po nepotrebnem v prihodnosti povzročilo finančne težave. Kar se tiče zdravja, vam bo leto 2023 naklonjeno.

Tiger (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Kitajski horoskop 2023 vam obljublja leto blaginje, sreče in obilja. V ljubezenskih zadevah boste uživali v izpolnjujočem času s svojim partnerjem, pa tudi samski tigri boste imeli odlično leto. V karieri stavite na mreženje. Več ljudi kot boste srečali, več priložnosti se vam bo ponudilo, zato si prizadevajte povečati svoj socialni krog. Astrologi vam svetujejo, da poiščete več virov dohodka, če želite finančno stabilnost. Kar zadeva zdravje, bodite pozorni na spremenljivo vreme in se tudi ob lažjih obolenjih posvetujte z zdravnikom.

Zajec ( 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

2023 je leto zajca in obljublja ugodne rezultate na več področjih vašega življenja. Ljubezensko življenje bo dobro, še posebej v prvi četrtini leta. Poročeni zajci se lahko letos soočite z nekaterimi izzivi. Kar zadeva kariero, bo leto izpolnjujoče, saj so vam zvezde naklonjene. Če pa razmišljate o menjavi kariere, potem morate počakati še eno leto. Finančno bo leto tako dobro kot tudi slabo. Zaslužili boste denar, vendar ga lahko izgubite zaradi svoje neprevidnosti. Zato bodite previdni pri porabi denarja. Kar zadeva zdravje, se morate vzdržati pustolovščin, saj obstaja možnost poškodb.

Zmaj (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Kitajski horoskop za 2023 razkriva, da bo prihajajoče leto za vas polno izzivov. Poročeni zmaji boste uživali s svojim zakoncem, a če ste v razmerje vstopili pred kratkim, je velika možnost, da boste doživeli več turbulenc. Po drugi strani pa bi lahko samski zmaji letos končno našli svojo sorodno dušo. Kar zadeva poklicno področje, vam bosta vaše trdo delo in predanost pomagala izboljšati vašo kariero. Šef bo vaš trud priznal in nagradil. Finance lahko gredo skozi vzpone in padce, zato morate biti pripravljeni. Astrologi vam svetujejo, da v svoj dnevni režim vključite telovadbo in jogo, da preprečite zdravstvene težave v 2023.

Kača (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Leto 2023 bo polno pozitivnih sprememb. Stvari, za katere ste trdo delali, se bodo končno začele obrestovati. Kar zadeva ljubezen, je to leto polno romantike in sreče. Morda boste imeli težave s preživljanjem prostega časa s svojo ljubljeno osebo, vendar lahko to premagate z dobrim ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem. Konkurenca na delovnem mestu lahko povzroči nekatere ovire pri rasti. Astrologi vam svetujejo, da ste previdni pri tekmecih. Finančno gledano je lahko leto plodno, če se naučite razlikovati med zapravljanjem za pomembne in manj pomembne stvari. Ne zanemarjajte svojega zdravja in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Konj (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Konji lahko v letu 2023 uživajo v življenju, če bodo le ostali pozitivni. Leto vodnega zajca obljublja romantiko z vašim zakoncem, ki bo okrepila vajino vez. Pravo ljubezen bi lahko našli tudi samski konji. Kar zadeva kariero, se lahko na začetku soočite s težavami, vendar se bodo sčasoma stvari začele vračati na svoje mesto in videli boste napredek. Kar zadeva finančno življenje, bodo nekateri meseci prinesli obilje, drugi pa izgubo. Astrologi vam svetujejo, da zapravljate premišljeno in prihranite dovolj denarja za težke dni. Kar zadeva zdravje, morate biti v 2023 še posebej previdni.

Koza (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

V letu zajca se boste morda morali soočiti z nekaj težavami. Toda zaradi teh izzivov boste močnejši kot kdaj koli prej. Na področju ljubezenskega življenja se poskusite vzdržati tega, da ste ves čas zraven svojega partnerja. S tem ga namreč dušite. Morate mu dati nekaj prostora, saj je to bistveno v vsakem odnosu. Kar zadeva kariero, bodite pripravljeni na velike stvari. Vaše trdo delo bo poplačano in vaše sposobnosti bodo dodale vrednost vaši karieri. Finančni izzivi vam lahko predstavljajo resne težave, če se ne naučite pametno zapravljati. Kar zadeva zdravje, obstajajo možnosti za nesreče, zato morate biti previdni. Letos bodite še posebej pozorni na zdravje svojih otrok.

Opica (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Opice bodo letos uživale v mirnem, blagoslovljenem in srečnem obdobju. Pripravljeni ste narediti spremembe, ki bodo spremenile življenje in bodo prinesle odlične rezultate. V ljubezenskem življenju se bo vaša vez z ljubljeno osebo izboljšala in bolje se bosta spoznala. Samske opice, ki se niso pripravljene zaljubiti, se ne smejo siliti. Prava oseba bo prišla ob pravem času. Po zahtevnem obdobju padcev na poklicnem področju, se bo vaša kariera letos končno začela razvijati. Osredotočite se na doseganje svojih ciljev in se pomaknite v pravo smer – zmaga je vaša. Da bi dosegli finančno stabilnost, boste morali vaditi potrpežljivost in osredotočenost. Pazite na svoje zdravje, saj vas lahko letos pestijo manjše bolezni.

Petelin (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Kitajski horoskop za 2023 prinaša vzpone in padce. Poročeni petelini se boste morali naučiti uravnotežiti svoje osebno in poklicno življenje, sicer bi to lahko razjezilo vašega zakonca. Ne bojte se težkih pogovorov, saj je to edini način, da se s težavami spopadete na zdravi način. Samski petelini, ki so pripravljeni odpreti svoje srce, bodo letos morda našli pravega partnerja. Tisti, ki razmišljajo o zamenjavi službe ali kariere, morajo za zdaj zadržati te misli. Kar zadeva finančno stabilnost, jo boste dosegli le, če boste porabljali v skladu s svojim proračunom. Ne prekoračite stroškov in varčujte za težke dni, ki prihajajo. Z zdravstvenega vidika bo leto dobro.

Pes (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Zvezde so vam v letu vodnega zajca naklonjene. Bodite pripravljeni na srečo, uspeh in obilje. V ljubezenskih zadevah se premaknite iz cone udobja in poskusite nove stvari. Pojdite na romantične izlete s svojim partnerjem in mu pokažite, koliko vam pomeni. Na poklicnem področju boste v 2023 dobro zaslužili. Lahko se soočite z nekaterimi izzivi, vendar bodite potrpežljivi. Dobri ste pri upravljanju svojih financ, zato vas manjše turbulence v finančnem življenju ne bodo motile. Kar zadeva zdravje, boste morali biti pozorni, sicer boste morda imeli zdravstvene težave. Sprejmite zdrav življenjski slog, da boste živeli daljše in izpolnjeno življenje.

Prašič (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Po kitajskem horoskopu vas čaka odlično leto. V ljubezenskih odnosih morate početi tiste stvari, ki bodo osrečile vašega partnerja, saj boste s tem okrepili vajin odnos. Naj se počutijo posebne in ljubljene. Tudi samski prašiči bodo našli pravo osebo in svojo romantično pravljico. Kar zadeva poklic, bo leto polno nagrad, saj se bo vaše trdo delo končno začelo obrestovati. Vendar se morate letos izogibati širjenju svojega poslovanja, saj lahko utrpite izgubo. Kar zadeva zdravje, se morate izogibati dejavnostim, ki povzročajo stres in napetost. Vadite jogo in meditacijo ter vključite zdravo prehrano v svoj dnevni režim.