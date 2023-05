Kako manifestirati? Postavite želje v preteklost

»Ko govorimo in si predstavljamo, kaj bomo manifestirali, česa si želimo, kaj bomo nekoč imeli in doživeli, odmikamo energijo želenega vedno dlje od sebe, v neoprijemljiv konstrukt, ki mu pravimo prihodnost,« opozarja ameriški šaman Durek.

»Če govorimo v pretekliku, pa zaobidemo to težavo in odpremo prostor, da se naše želje hitro uresničijo. O vsem, kar si želimo, torej govorimo, kot da se je že zgodilo, na primer: 'Veseli me, da je moja knjiga pomagala tisoče ljudem na duhovni poti.'«

Ko govorimo o stvareh, ki se še niso zgodile, kot da so se, namreč pretentamo svoj podzavestni um, da sprejme projekcije za prihodnost kot resnične in organizira našo realnost, tako da bodo naše trditve resnične. Zato bodite hvaležni, da 'ste že uspešni pri vsem, česar se lotite, in preseljeni v čudovit nov dom'.