Kaj prinaša največ sreče?

Srečna števila Številka 7: V hinduizmu so na splošno prednostna neparna števila, a 7 in 8 štejeta za srečni. Število 7 ima pomen tudi v zahodnih religijah, saj je prepričanje, da je Bog ustvaril svet v šestih dneh, sedmi pa počival. To je v mnogih kulturah že dolgo veljalo za ugodno število: imamo sedem celin, sedem svetovnih čudes in sedem barv v mavrici. Številka 8: Skupaj s 7 velja za srečno številko, v kitajski kulturi je povezana z blaginjo, uspehom in socialnim statusom. Številka 9: V feng šuju je to število popolnih zaključkov. V krščanstvu predstavlja sadove božjega svetega duha, opisanega v Pismu Galačanom (ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, prijaznost, dobrota, nežnost, zvestoba in samonadzor). Prav tako se vsak večkratnik 9 šteje za srečnega, predvsem pa 108. Število 108: V hinduizmu in budizmu velja za zelo sveto številko. Uporablja se kot počastitev guruja, kot večkratnik 9 pa se šteje tudi za zaključek. To je razlog, da je na ogrlici mala 108 kroglic in zakaj ljudje 108-krat pojejo mantre.

Školjke

Sloni

Štiriperesna deteljica

Pikapolonica

Om

Kitajski zodiak

Rdeče kuverte

Pomaranče

Zmaji

Podkev

Srečni bambus

Prašiči

Zbrali smo nekaj najmočnejših simbolov in števil z vsega sveta, ki naj bi prinašali največ sreče. Ta nam vsem pride prav, in čeprav obstaja več razlag, zakaj naj bi jo prav ti simboli prinašali, vam bomo to poskušali tudi kar najbolje razložiti.Po svetu se uporabljajo že več generacij ali celo stoletja, da bi v življenja ljudi prinesli več obilja in blaginje. Vsaka kultura ima svoje talismane sreče, nekateri izhajajo iz legend in folklore, drugi iz religije. Ljudje verjamejo, da jim prinašajo srečo, če jih nosijo ali uporabljajo v svojem domu, avtomobilu, pisarni in drugod. Mnogi od teh simbolov so prešli meje svoje države in okolje svoje kulture, zato jih zdaj povsod po svetu prepoznavajo kot orodja za privabljanje obilja. Ni presenetljivo, da jih največ prihaja iz Kitajske, kjer je ta tradicija živa že tisočletja.Indija in KitajskaV hinduizmu veljajo za simbol večnosti in skrivnosti pa tudi za instrument, ki bi ga general vojske uporabil za klic bitke. Tudi zato ne preseneča, da so školjke po feng šuju na splošno simboli sreče.IndijaV hinduizmu verjamejo, da je Ganeša, bog začetkov s slonjo glavo, odstranjevalec ovir. Sloni sicer marsikje po svetu veljajo za prinašalce sreče in ljudje imajo tako v svojih domovih in pisarnah ali trgovinah pogosto fotografije, slike ali pa kipce slonov, ki so lahko tudi znak plodnosti.IrskaŠtiriperesne detelje so eden najbolj znanih simbolov sreče v zahodnem svetu in Kelti so jih že dolgo imeli za ugodno znamenje. Štirje listi predstavljajo vero, upanje, ljubezen in srečo.FrancijaPred 1000 leti je usmrtitev nekega zapornika prekinila pikapolonica, ki je pristala na njegovem vratu, tik preden bi mu odsekali glavo. Rabelj jo je spodil, a je vedno znova pristala na zapornikovem vratu. Kraljje to razglasil za posredovanje boga in zapornika pomilostil. Zato še danes prinaša srečo, če se na vas usede pikapolonica.IndijaOm je temelj hinduizma, prvi zvok vesolja in zajetje uma, telesa in duha. Lahko ga opevamo kot mantro in upodobimo s simbolom, ki predstavlja stanja zavesti, vključno z razsvetljenjem.KitajskaVseh dvanajst zodiakalnih živali na kupu velja za priljubljen simbol sreče v celotni azijski kulturi, ker predstavljajo različne vrste osebnosti, ki bi lahko bile v vaši družini ali vašem življenju. Ko imate torej vse skupaj, to predstavlja harmonijo in ravnovesje med različnimi vrstami ljudi.KitajskaV mnogih kulturah vzhodne in jugovzhodne Azije rdeče pisemske ovojnice veljajo za simbol sreče, saj je rdeča barva zaščite in vitalnosti. Tudi zato denarna darila ob posebnih priložnostih, kot so poroke ali kitajsko novo leto, pogosto podarijo v rdečih kuvertah kot način, da s to izmenjavo privabite več sreče in zaščite v svoje življenje.KitajskaSadež naj bi prinašal srečo, ker predstavlja energijo sonca in energijo jang. V azijskih kulturah pomenijo in predstavljajo bogastvo in blaginjo tudi zato, ker so v obliki kovancev in barvi zlata.KitajskaV kitajskem zodiaku najdete le eno mitološko žival, ki je v veliki tekmi zasedla četrto mesto. Zmaj prinaša energijo moči in mogočnosti, imajo ga za zelo podpornega in koristnega. V svoje življenje ga zato običajno povabijo, ker prinaša tudi pozitivno energijo in srečo.IrskaNekatera zlobna gozdna bitja naj bi se bala železa, oblika podkve pa jih je spominjala na krajec keltskega lunarnega boga. Obstajata pa dve različici razlage: nekateri pravijo, da jo k vratom obesimo tako, da sta konca obrnjena navzgor, da se sreča zbira vanjo in ne steče ven, drugi pa, da morata biti obrnjena navzdol, da se sreča pretaka na vsakega, ki gre mimo.KitajskaSrečo nosi že v imenu in zato je po feng šuju ena najsrečnejših rastlin, del kitajske kulture je že tisočletja. Glede na število pecljev naj bi prinašal blaginjo na določenih področjih (recimo dva peclja predstavljata ljubezen, trije pa bogastvo).Kitajska in NemčijaPrašiči so v mnogih kulturah znani kot simbol blaginje in sreče, ne le v kitajski in nemški, pač pa tudi v drugih azijskih in severnoevropskih kulturah. V Nemčiji simbol prašička pogosto podarijo okoli novega leta, na Kitajskem pa je ena od zodiakalnih živali in predstavlja srečo in bogastvo.