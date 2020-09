Kaj nas čaka v jeseni? Prihaja čas preizkušenj

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Tudi drugih šest znamenj zodiaka čakajo preizkušnje in nove priložnosti. FOTO: Crisfotolux/Getty Images

Tehtnice boste najbolj osredotočene nase. S tem ni nič narobe, saj vas bosta počitek in spanec okrepila in preprečila prehlad. Druga dva oktobrska tedna bosta polna nesporazumov in zmešnjav, za kar bo odgovoren Merkur. Dvakrat preberite drobni tisk in ne obljubljajte, česar ne boste izpolnili. Odnosi bodo v ospredju, spoznavali boste nove ljudi. November bo prelomen za menjavo službe, selitev, dokončanje projektov. Pretehtajte prednosti in slabosti, preden se odločite.Škorpijoni poslušajte šesti čut in začrtajte svoje cilje. Težko boste umirili um, ideje bodo preskakovale, za čemer stoji Mars. Neustavljiv šarm bo dodala Venera in lahko pritegnete vse, kar si želite – denar, odnose in uspeh. Oktobra se bodo menjale vaše prioritete, še vedno boste v središču pozornosti in lahko vas čakajo spodbudne novice. November ponuja priložnost, ki bo zahtevala spremembe in tveganje. Bodite previdni z denarjem.Jesen bo za strelce stresna, čeprav se obetajo tudi družabne priložnosti, ki lahko prinesejo nova ljubezenska zanimanja ali poslovne stike. Oktober bo v znamenju zabave in druženja, izžarevali boste šarm, priljubljeni boste in obdani s prijatelji. Novembra bodo planeti ustvarili pogoje za finančni napredek in službeni uspeh. Toda Uran lahko doda nekaj nepredvidljivosti in izpostavljeni boste nenadni spremembi.Jupiter in Saturn kozorogom prinašata razvoj uradnih in pravnih zadev, čeprav jesen še ne prinaša dovršitve. Oktobra pazite, da ne prevzamete preveč obveznosti, raje se družite s prijatelji in se zabavajte. Novembra ste lahko vpleteni v zaupna pogajanja o napredovanju ali pravno zadevo. Proti koncu meseca si boste začrtali nove cilje. Prijatelji bodo še vedno v središču pozornosti – stari, novi, takšni, ki vam lahko poslovno koristijo.Uspeh vodnarjev v karieri bo pritegnil več pozornosti in zavidanja drugih, saj boste opazno napredovali na statusni lestvici.Trudite se kar najbolje odrezati, saj vas bodo vodilni opazovali. Prijatelje boste oktobra zapostavljali, tako obremenjeni boste drugje, finance se bodo izboljšale. Novembra prihaja veliki met v obliki sreče in denarja, zaradi Urana se bo zgodil nepričakovano in naenkrat. Pazite se samo nepredvidenih stroškov.Če ste riba, boste osredotočeni na svoje interese in pretirano neodvisni. Poiščite harmonijo, saj se lahko v službi pojavijo trenja s sodelavci. Oktobra pazite na finance, lahko se vam zgodi kakšen zdrs, pa tudi možnost za povišico. Venera lahko sproži romantične priložnosti ali srečanja s starimi prijatelji. Novembra boste zasijali, spoznali nove ljudi, mesec je naklonjen tudi izobraževanju.