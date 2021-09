Kaj nam prinaša retrogradni Merkur

Bo prevladalo pozitivno ali negativno razmišljanje? FOTO: Maurusone/Getty Images

Merkur v tehtnici v ljudeh vzbuja galantnost in prijaznost, tako da nam dejstvo, da se obrača ravno v tem znamenju, ne prinaša skrbi. Kar vznemirja, je, da se bo obračal v ozkem kvadratu s Plutonom, zato bo treba paziti, da nas črnina naših misli, manipulacij, teže ne potiska pregloboko v nepredelano, temačno, prastaro, neobvladano, zverinsko.Obrat Merkurja je pogost pojav.Dogodi se trikrat na leto in vsakič nas sili, da se malo ustavimo, pogledamo sprva navznoter, potem pa za tri mesece nazaj, predelamo stvari, jih spravimo v red, dokončamo, kar bi morali zdavnaj, popravimo napake in končno naredimo, s čimer smo predolgo odlašali. Tak Merkur zmede vsakodnevno življenje, tako da se nam zdi, da je treba vse trikrat prebrati, da bi razumeli, veliko je nesporazumov, ovir, zmešnjav.Toda vsak retrogradni planet, ko se vrača po določenih stopinjah, s tem tvori ponavljajoče se aspekte, ustvarja vzore, ki nosijo bolj konkretno zgodbo in na družbeni ravni kažejo, s čim se bomo ljudje ukvarjali.Poudarek tokratnega vzorca je kvadrat na Pluton in trigon z Jupitrom. Tako se bodo izmenjevale težke novice z bolj optimističnimi in bomo šli z vrha do dna in obratno. Merkur se obrača 27. 9., a njegov vpliv čutimo že prej, vsaj tisti bolj senzitivni.Opazimo lahko, da se stvari ne speljejo več tako hitro, da so nesporazumi, da nam tehnologija nagaja. Tokratni obrat bo v sebi najmočneje nosil kvadrat s Plutonom, tako da nas bo kar potiskalo navzdol, v strahove, iz nas izvleklo veliko negativnosti, kot sem že omenila. Ker je Merkur kljub kvadratu s Plutonom še vedno v širšem trigonu z Jupitrom, je dobro, da se zavestno odločamo misliti pozitivno, gledati s ptičje perspektive in ohranjati pozitivno naravnanost, pozitiven govor tudi do drugih.Od 1. do 4. 10. se bosta aspekta ponovila v retrogradni fazi, tako zna biti vse od 21. 9. do 1. 10. pritisk na nas zelo močan. Pazimo, kaj mislimo, s kom se družimo, kaj beremo, naj ne bo polno sovraštva, naj ne bo blatenje. Zaupajmo, da nas treznost in mir pripeljeta dlje od maščevalnosti, sovraštva, negativnega govora.Še zadnjič se bo ta aspektna struktura ponovila 1. in 2. novembra in z repom pokazala, ali smo odločeni misliti pozitivno ali nas bodo napol demonsko prevzeli sovraštvo, temne misli in negativna čustva. Odločitev je na nas. Vsak trenutek imamo moč v svojih rokah, da se odločimo, katerega volka bomo hranili. Bomo ohranjali optimizem, pozitivno naravnanost in zrli v življenje z upanjem ali nas bodo povozili sovraštvo, zavist in črnogledost. Torej, kaj bomo izbrali?