Jupiter se vrača v vodnarja

Jupiter nas je pobožal s potovanjem po začetnih stopinjah rib, prinesel več zaupanja in optimizma. Njegov prehod nazaj v vodnarja spet prinaša paleto različnih predstav in pogledov na življenje, nekateri bodo skrajni in drugačni. Toda vsaka pozicija ima pluse in minuse. Potovanje Jupitra po vodnarju kliče k zaupanju v znanost, tehnologijo in nove pristope. Spomnimo se, da je novica o varnem cepivu prišla do nas v času prehoda Jupitra v vodnarja. Na splošno je to energija, ki povzdigne liberalnodemokratičen pogled na svet in kliče k več svobode. Izborijo se pomembne pravice za vse drugačne, med drugim tudi pravice homoseksualne skupnosti.



Jupiter se znajde na 29. stopinji vodnarja 28. 7. in potuje nazaj po njem do 18. 10., ko bo stacionaren, da bi se obrnil direktno. Kot nas retrogradni Jupiter uči, da ponovno pregledamo pretekle priložnosti, za katere se je vredno boriti in truditi, tako nam direkten po 18. 10. obljublja, da lahko prave privedemo do realizacije. Toda retrogradnost Jupitra ni vezana le na ponovne premisleke, kam vložiti entuziazem in kje je mogoč razvoj, povezana je tudi z notranjim, duhovnim. V času retrogradnega Jupitra, če se potrudimo z meditacijo, je mogoč dvig zavesti. V času njegove retrogradnosti je veliko lažje meditirati in vzpostaviti stik s svojim notranjim duhovnim vodstvom.



Njegov obrat direktno bo na 22. stopinji vodnarja, in če imate tam pomembno natalno točko, vas bo z navdihom in pogumom potiskal k upanju, razvoju in napredku na področjih, ki jih točka simbolizira.

Ker se Jupiter ne veže na druge zunanje planete, njegovo potovanje po vodnarju ne dobiva večjih zgodb, temelji predvsem na tem, da se ponovno zavedamo, kako pomembne so svoboda govora, veroizpovedi in odločitve o svojem zdravju. Jupitrov prehod v ribi 29. 12. nas bo pomiril. Mogoče bo sprva prinesel padavine, toda sčasoma se bomo spustili iz krempljev svojih prepričanj in prepustili življenjskemu toku.

