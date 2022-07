Igra prinaša veselje

Igranje nam vedno prinaša veselje, pravi ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Če smo ves čas usmerjeni v delo in odgovornosti, življenje hitro postane preresno in nam zmanjka časa za užitek. Igra pa je dober način, da se otresemo stresa, navežemo stike z drugimi, poleg tega pa spodbuja ustvarjalnost. S spodnjo vajo se z vizualizacijo vrnemo v svoje deveto leto starosti, ko smo bili, sodeč po nedavnih britanskih raziskavah, najsrečnejši v življenju.

Poiščemo miren kotiček, kjer nas ne bo nihče motil. Sedemo, se udobno namestimo in zapremo oči, vdihnemo in se sprostimo. Spomnimo se sebe pri devetih letih. Predstavljamo si, kako smo bili oblečeni, počesani, kako smo plezali po drevesih, kolesarili, se žogali, skakali s kolebnico. Prestavimo se v telo brezskrbnega, veselega otroka in polno podoživimo spomin. Ko smo pripravljeni, naj podoba postopoma zbledi, počasi odpremo oči in se spomnimo, da smo ta otrok mi in se lahko vedno vživimo vanj. Premislimo, kako v življenje vnesti igro. Igramo se z otroki, se žogamo, gremo na sprehod s psom, skačemo s kolebnico in barvamo pobarvanke.