Dvignite vibracijo doma in se obdajte z rastlinami in sončnimi žarki

Pomaga lahko prekajevanje z žajbljem. Sprehodite se po stanovanju in prekadite sobe, kote, vrata in okna. Pri tem si predstavljajte, da odganjate vse slabo in delate prostor za novo energijo. Seveda prej pospravite. S tem boste naredili prostor za novo in odstranili stare ujete energije. V prostor namestite solno lučko. Himalajska sol je med najbolj čistimi. Izboljšuje kakovost zraka in oddaja negativne ione. Četudi samo mrmrate veselo pesem, s pozitivnimi nameni nabit zvok dviguje vibracijo. Lahko tudi zaplešete ob najljubši glasbi.

Meditacija ne deluje čudežno le na možgane, prav tako vpliva na prostor, v katerem meditirate. Eterično olje limone in grenivke dviguje razpoloženje in prinaša aktivno energijo, olje sivke pomirja in sprošča. Za dvig energije se obdajte z rastlinami. Dokazano najboljši čistilci doma so angleški bršljan, lilija miru, živikasta kosmulja in taščin jezik. Na sončen dan pa dvignite rolete, pustite sončne žarke v prostor. Odprite okna in spustite svežo energijo v svoj dom.