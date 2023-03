Duše na Zemlji: naše poslanstvo vključuje od dve do tri vloge

Pred rojstvom si izberemo določeno vlogo oz. vrsto energije, ki bo najbolj ustrezala našemu poslanstvu in izkušnjam, ki jih želimo doživeti za rast in razvoj. Skupine so poimenovane arhetipsko in imajo dobre in slabe lastnosti.

Služabnik skrbi za druge, preprečuje njihovo trpljenje in se trudi izboljšati svet. To so ljudje, ki pomagajo in rešujejo težave drugih. Paziti mora, da ne izkoriščajo njegove pretirane radodarnosti. Poklicno so zdravniki, sestre, politiki ali socialni delavci.

Obrtnik je nadarjen in ustvarjalen, uživa v svoji izvirnosti in produktivnosti. Teži k ustvarjanju česar koli, od ročnih del do poezije. Stojijo za vsemi tehničnimi pripomočki, umetniškimi deli in znanstvenimi preboji. Lahko so umetniki, inženirji, arhitekti, mehaniki.

Bojevniki so aktivni, radi premagujejo ovire, da bi dosegli cilje. Težko delajo, a uživajo v rezultatih svojih prizadevanj. Nezlomljivega duha so, prizemljeni, fizično močni, včasih se drugi bojijo njihove neustrašnosti. Pogosto so športniki, vojaki, prodajalci.

Učenjaki so radovedni, uživajo v pridobivanju znanja, sistematični so in prizadevni. Ne kažejo čustev in se izogibajo sporom. Drugim se zdijo vzvišeni in zategnjeni. Dobri so pri znanosti, matematiki in raziskavah. Večinoma so učitelji ali raziskovalci.

Dvorni norčki so očarljivi, igrivi, druge zabavajo s svojo karizmo. Radi so v družbi in se pokažejo z umetnostjo, glasbo in plesom. Otroško odkrivajo svet. Če nimajo dovolj pozornosti, so lahko vzvišeni. Mednje spadajo igralci, pevci in učitelji.

Duhovniki motivirajo druge in jim pomagajo do uspeha. Pritegnejo pozornost s svojo modrostjo, sočutni so, karizmatični in navdihujoči. Največkrat so javni govorci in duhovni učitelji.

Kralji so rojeni voditelji z močno osebnostjo. Ukazovalni so, ko se nečesa lotijo, ne obupajo, dokler tega ne obvladajo. Perfekcionisti so in zahtevajo enako od drugih. Dobro rešujejo težave, radi nadzorujejo druge, včasih so neusmiljeni. Večinoma so na ključnih položajih v politiki.