Duhovni nasvet: Prepoznajte manipulacijo

Dobite kdaj intuitivni občutek, da nekaj ni prav, da si nekdo nekaj izmišljuje, a nimate trdnih dokazov za to? Seveda se pozneje izkaže, da ste imeli prav. Če se potrudite, lahko izpilite občutek za prepoznavanje lažnivcev in se izognite prevaram. Ko ljudje lažejo, se namreč spremeni njihova telesna govorica. Psihologi ocenjujejo, da slednja predstavlja 55 odstotkov vse naše komunikacije.



Ljudje imamo biološke predispozicije, ki nam jo omogočajo prepoznavati. Določeni gibi in geste jasno označujejo, da nekdo laže, na primer hitro utripanje oči, da bi bili lažnivci bolj prepričljivi. Hkrati neiskreni ljudje ne vzpostavljajo očesnega stika zaradi občutka krivde ali ker si tako lažje izmišljujejo zgodbo. Lahko se tudi s prsti dotikajo ust, bolščijo v vas in ne mežikajo, trudijo se ostati mirni ali pa hitro premikajo glavo.



Pogosto se jim spremeni ton glasu. Psihologi ocenjujejo, da 38 odstotkov komunikacije predstavljajo ton glasu, glasnost, hitrost govorjenja. Lažnivec lahko začne govoriti tiho, hitreje, besede se mu zatikajo, ko napleta zgodbo. Hkrati se trudi podati preveč informacij, da bi bil čim bolj prepričljiv. Njegov glas je nemiren.



Dodatno pa nekoga, ki si stvari izmišljuje, prepoznate po tem, da se mu spremeni energijsko polje. Psihologi ocenjujejo, da je le sedem odstotkov komunikacije verbalne, zato upoštevajte tudi svojo intuicijo. Kaj čutite v trebuhu in srcu ob določenem človeku? Je vaš občutek enak kot pred srečanjem z njim ali vas nekaj moti? Čutite ob njem obrambno držo, hlad, odmik, zadrego, manipulacijo? Se počutite neprijetno? Potem lahko sklepate, da je nekaj na tem.