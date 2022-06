Duhovni nasvet: ne pustite se težavnim ljudem

Stopnja čustvene inteligence ocenjuje, kako dobro razumete druge, njihove motive ter kako zlahka sodelujete z njimi, pravijo harvardski psihologi. Težava nastane, ko so ljudje okoli vas strupeni in negativni. Kako se torej izogniti stresu in izčrpanosti, ko imate opravka z njimi?

Svetujejo, da najprej postavite meje. Ljudem z zdravo čustveno inteligenco je jasno, da ne morejo vsem ustreči, saj drugi včasih od njih pričakujejo nerealistične stvari. Zato ostajajo na varni razdalji in se ne počutijo krive zaradi tega. Ne prelagajte krivde na druge, ampak iščite rešitve, osredotočite se nanje. Energijo usmerite k pomembnim stvarem.

Poleg tega sami ne bodite negativni. Težavni ljudje so pogosto kritični in negativni. Čustveno inteligentni ljudje jih ne poslušajo ter se ne zapletajo v pogovore, ki povzročajo negativne posledice. Osredotočite se na pozitivno. Ne zapravljajte časa s tarnanjem in težavami, ampak se usmerite na dobre stvari v življenju.

Zadovoljni bodite s svojim življenjem ne glede na mnenja drugih. Pomaga tudi, če poznate svoje slabosti in sposobnosti, se zavedate, da ste edinstveni, dobro poznate sebe. Smiselno je tudi, da odpuščate, a ne pozabite. Četudi oprostite in zadeve ne očitate drugim, to ne pomeni, da pozabljate, da se morate v prihodnje zaščititi. Zavedajte se, da je treba včasih koga spustiti iz življenja in iti naprej. Redno si jemljite čas zase, kajti v samoti si lahko napolnite energijo ter se razbremenite stresa in negativnosti drugih. Zadnji ključ pa je v tem, da veste, kdaj oditi.

Težavni ljudje morajo imeti vedno zadnjo besedo in pogosto se borijo za premoč, hkrati so mojstri pritiskanja na gumbe drugih. Tako zlahka zakorakamo naravnost v past, v kateri nam črpajo energijo. Po tem so sveži in polni življenja, medtem ko se mi počutimo kot izžeta cunja. Čustveno inteligentni ljudje se zavedajo, da včasih ne morejo zmagati v takšnih situacijah, zato se rešijo tako, da preprosto odkorakajo.