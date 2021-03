Družinsko karmično breme: tradicije se prenešajo naprej in vzdržujejo sistem

Vsi smo preživeli že mnoge inkarnacije z določenimi ljudmi, zdaj pa smo se odločili znova utelesiti skupaj na Zemlji z določenim namenom. Vsak kovanec ima vedno dve plati, če ste bili prej žrtev, ste se morda odločili izkusiti življenje morilca, da bi imeli boljši vpogled v izkušnjo ubijanja. Tudi s starši ste lahko imeli mnoge karmične izkušnje iz preteklosti, od tega, da so vas ali ste vi njih prizadeli, do lekcije, ki jo učita drug drugega. Vse potrebuje ravnovesje, in če ste bili v preteklem življenju uničevalni, ste zdaj na drugi strani iste izkušnje. Tudi družinski vzorci se prenašajo od prednikov do vas, na primer da je bila babica premehka, skrbela za druge in postavljala sebe na zadnje mesto, dedek pa je kadil in imel težave z alkoholom. Prenesla se je lahko tudi tema žrtvovanja. To se lahko izraža kot pomanjkanje pozornosti, ljubezni do sebe in svojih otrok. Družinske tradicije se prenesejo naprej na enak način. Vzdržujejo sistem in ohranjajo družinsko zavest na določeni ravni. Kot otrok svojih staršev imate tako tudi vi dedno karmo, ki se je prenesla na vas. Lahko je mila, lahko pa izjemno intenzivna.



Znaki, da nosite družinsko karmo, so lahko, da ste najbolj duhovno razvita oseba in najbolj zavestna med sorojenci in starši. Lahko ste se vedno počutili drugačne kot preostali družinski člani oziroma občutite velik prepad med tem, kar so drugi in kako se vedejo. Včasih nepričakovano zbolite in imate občutek, da nosite težo vsega sveta na svojih ramenih. Nenehno ste zapleteni v bizarne družinske situacije. Toda lahko tudi prepoznate družinske vzorce svojih staršev in prednikov in jih razumete do te meje, da jih znate spremeniti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: