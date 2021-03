Delujte z žensko energijo

Ženska je nosilka življenja, ki poskrbi, da vse teče in se zgodi v najvišje dobro. Ima neverjetno sposobnost čutenja, zato je pomembno, da posluša intuicijo in deluje s prijaznostjo, poudarjajo duhovni učitelji. Ne sme delovati z generalsko moško energijo in z njo sekati svojih moških in otrok, ampak jim mora dati občutek, da so pomembni in jih spoštuje.



Ko ženska nastopi iz svoje ženske moči, prav tako ve, da ni treba, da ima vedno sama vse rešitve, se razdaja za druge in pozablja nase. Lahko zgolj zazna problem in pusti, da se stvari zgodijo, namesto da gre v akcijo in reševanje. Pogosto namreč že kdo pride ter ponudi rešitev. Če samo zaupaš, se situacija pogosto razvije bolje, kot si misliš na začetku.



Ženska vloga je podobna kot režiserjeva v gledališču, ki za zaveso pazi in svetuje, ne prileti pa na oder, ne odigra sam vseh vlog in ne seka drugih. Če delamo stvari namesto drugih, jim jemljemo izkušnje in moč.



Pri tem si moramo ženske dopustiti tudi neuspeh, kajti skozenj se razkrivajo tvoji darovi. Neuspeh namreč pomeni le »ne zdaj« ali pa »pojdi po drugi poti«. Da smo opolnomočene, ni pomembno le zaradi sebe. Ne zavedamo se, da vsak človek vpliva vsaj na tisoč ljudi okoli sebe. Ko to veš, pa se vprašaš, s čim želiš vplivati nanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: