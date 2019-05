Vaja za uresničevanje želja

Izberite nekaj, kar bi radi uresničili. Lahko gre za konkretno stvar, denimo nov televizor, položaj, odnos ali novo službo. Če gre za televizor, poiščite sliko na spletu, ceno, pojdite v trgovino in ga začutite, poglejte, ponotranjite. Pišite o njem in opišite sebe, kako uživate, ko ga uporabljate. Naj vašemu telesu postane ideja televizorja popolnoma običajen del življenja. Za službo poudarite, kako želite delati, opišite sodelavce, kot da so resnični, mizo in delovno okolje, naloge, občutek, kako se zjutraj navdušeno odpravljate v službo.



Nato zaprite oči in se umirite. Občutite željo po tej stvari in občutite, kako lahko obogati vaše življenje. Pred sabo si predstavljajte energijski odtis predmeta, ki ga želite ustvariti. Začutite njegovo osnovno vibracijo. Zajemite jo v svoje energijsko polje, da vam postane domača, del vašega polja.



Bolj je energija ideje predmeta v vaših mislih prosojna in šibka, dlje od vas je v času in prostoru. Bolj zgoščena in otipljiva je, bliže je sedanjosti. Osredotočite se na njen energijski odtis in vložite vanj pozornost. S to namero boste pritegnili sile vesolja, da si bodo prizadevale za uresničitev. Predstavljajte si, kako se združujejo delci, molekule, oblika, barve, zvoki in tekstura ideje, da postaja resnična. Recite: »Zdaj sem pripravljen živeti vse to in sprejeti nove izkušnje, ki mi jih bo to prineslo. Svojemu telesu dovolim, da nemudoma uresniči vse to.« Podobo svojega telesa združite s predmetom, naj obstajata v istem času in prostoru, sklenite ju v kapsulo z besedami: »Vse to imam zdaj!« Kapsulo v mislih shranite v možganih, ki bodo našli način, da se uresniči.