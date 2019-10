To jesen ostanite prizemljeni!

Letni časi

Povežite se z naravo

Kaj potrebujete za to vajo?

• Preprosta, mehka in

udobna oblačila,

• udoben prostor za sedenje,

• odprto srce in

• pogum, da prisluhnete samemu sebi

in svojim zvokom.

Brundanje za uglasitev s seboj

Saj poznate tisto: vdihni, izdihni. Načinov za pomiritev je ogromno, med njimi zavestno dihanje ter počasno vdihavanje in izdihavanje, s čimer umirimo svoj srčni utrip in misli.Pogosto pozabimo, kako močno sta povezana naš um in telo, ali pa vsaj zapostavljamo svoje duhovno življenje. Jesen je čas, ko se narava po živahnem poletju umirja in pripravlja na počitek. Prav zato je pomembno, da stopite v korak z njo in se umirite tudi vi.V manjših ciklih obstoja se je zelo preprosto izgubiti: vsako jutro nas zbudi glasna budilka, čakajo nas tuš, zajtrk, odhod na delo in potem vsakodnevni zapleti na delovnem mestu, ki se končajo z odhodom domov, tam nas čakajo domače obveznosti. Nič nenavadnega. A ko pustimo, da ta povsem običajna dejanja opredelijo naše življenje in mu narekujejo ton, nam iz vidnega polja izgine vse, kar spada vmes in nas bogati. Narava kroži skozi letne čase, a se nikoli ne izpostavlja monotonosti.Zemlja se nagiba in obrača okrog Sonca v čudoviti orbiti, kar nam prinaša kot toplejše in hladnejše temperature, svetlejše in močnejše barve, svež zrak in hladen dež. Gre za cikel, ki je po svojem obsegu in dramatiki povsem neprimerljiv s čimer koli. Čeprav nas opominja, da je vse hkrati vnaprej določeno, končno in minljivo, je obenem tudi krožno in samospreminjajoče. V številnih situacijah to seveda pomeni, da imamo možnost samo, da temu sledimo in se prilagodimo. Dobra novica je, da so ti cikli konstantni.Obstaja veliko načinov, kako živeti v tesnejšem odnosu z letnimi časi narave. Za začetek jih lahko uporabimo kot kontrolne točke. Prihod vsakega izmed njih je morda priložnost, da ponovno ocenimo to, kako krmarimo po življenju, in opomnik, da se moramo nenehno izpraševati in preverjati svoje stanje, če želimo resnično napredovati.Jesen je priložnost, da iz svojega življenja spustite tisto, kar vam ne služi več. Pri tem lahko pomaga preprosto brundanje katere melodije, saj je to zelo nezapleten način pomirjanja z zvokom. Lahko vaše energijsko stanje spremeni iz pobesnelega, raztresenega ali stresnega – kot se jeseni pogosto zgodi – in ga vrne v zdravo osnovno stanje.Če se vam zdi nekoliko nenavadno, da bi glasno brundali, ko ste sami ali pred drugimi, vedite, da niste edini. Zase skrbite tudi tako, da počnete stvari, ki so morda zunaj vaše cone udobja, opazite svoje reakcije in ste dovolj sočutni, da se ne obsojate takoj. Če se boste ob tem počutili trapasti, ne pozabite, da je to le začasno in da počnete nekaj, kar vam pomaga pri globljem zdravljenju in celjenju ran.Če težko prisluhnete svoji intuiciji, je ustvarjanje lastnega zvoka pravzaprav koristen način, da se umaknete vase, ko se vam vse okrog zdi glasno. Brundanje ali mrmranje melodije lahko uporabimo kot orodje za prehod iz aktivnega uma v um, ki sprejema, in za odpiranje energiji polne lune. Zato se potopite v obred brundanja tudi zato, da lažje najdete jasnost.1. Poiščite miren prostor, kjer se lahko udobno namestite in sedite neprekinjeno približno pet minut. Ta obred je kratek, vendar učinkovit.2. V mislih si predstavljajte sebe in nato začnite dekonstruirati ta prizor. Iz katerih barv, vonjev, temperatur, tekstur in drugih lastnosti ste sestavljeni? Ste narejeni iz morske vode, puščavskega peska ali rož?3. Opazujte, kako se slika v vaših mislih razlikuje od tiste, ki prikazuje, kje želite biti naslednje leto. Tako boste lahko odločili, kaj želite do naslednjega leta pokazati in doseči, ter si razjasnili, kaj je potrebno, da pridete do tja.4. Zdaj ko ste šli skozi ta proces, si jasno predstavljajte še potrebne lastnosti. Če ste se odločili, da je vaš element voda, občutite njeno teksturo in mokroto. Če je bil vaš vonj sivka, jo okušajte in vonjajte. Če si želite obilja, ste morda izbrali zeleno barvo. Izberite od tri do pet lastnosti, na katere se osredotočite in jih zadržite v svojih občutjih.5. Za trenutek dovolite, da se eden od teh elementov sam predstavi.Namesto da bi ga vi izbrali, naj izbere vas. Prisluhnite temu, kar želi biti slišano.6. Izberite si edinstveno, jasno točko osredotočenosti, zaprite usta ter nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite skozi nos.7. Pri enem od naslednjih vdihov zbudite svoje spodnje trebušne mišice in začnite brundati. Brundajte v svoje barve, vonje, okuse in teksture. Tako boste lahko prevedli zvok in našli svojo frekvenco. Brez bojazni se poigravajte, če prvi toni ne bodo pravi za vas.8. Ko ugotovite svojo frekvenco, naredite nekaj ciklov trebušnega dihanja in potem ponovno začnite brundati.9. Če želite vajo končati, si še naprej predstavljajte sebe in se osredotočite na določeno točko. Poiščite kristal ali drug simbolični predmet in ga pustite na okenski polički, da se napolni z energijo (polne) lune. Naj bo kot neke vrste opomin na tisto želeno resničnost in osebo, kakršna želite postati.Potrudite se, da samega sebe ne obsojate in ne dovolite, da vaš ego prevzame vajeti v tej vaji. Raje si dovolite, da se vaše telo samo začne zdraviti.