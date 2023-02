Če vidite to v skodelici kave, vedite, da bo nekaj šlo zelo narobe

Vedeževanje iz skodelice je stara tehnika, ki temelji na razlagi simbolov, začrtanih na kavni usedlini (taseografija). Velja, da sta za vedeževanje iz skodelice najboljša torek in petek, ob nedeljah in praznikih pa se tovrstno vedeževanje odsvetuje.

Kavna usedlina lahko napove tako lepe kot tudi manj lepe stvari, danes se bomo ukvarjali s slednjimi. To so znamenja, ki, če se začrtajo v vaši skodelici, ne prinašajo ničesar dobrega.

Sekira

Sekira prinaša težave ali sebičnost. Če je na spodnji strani skodelice, pomeni, da se boste prepirali z nekom od bližnjih, največkrat s katerim od prijateljev ali z nekom iz družine. Če je na zgornji strani skodelice, pomeni, da boste vse ignorirali in gledali samo na stvari, ki so pomembne vam.

Pištola

Pištola v nobenem primeru ne predstavlja nič dobrega. Na dnu skodelice pomeni, da se počutite slabo in da boste ob tej količini negativnih čustev zelo težko normalno funkcionirali. Pištola na sredini skodelice pomeni, da čutite jezo ali strah in da se morate nujno poskusiti pomiriti.

Peščena ura

Če je ura na sredini vaše skodelice, to pomeni, da ste zelo neodločni glede zadeve, ki je za vas pomembna. Z drugimi besedami, ujeti ste v neko življenjsko vrzel in ne vidite izhoda. Če je peščena ura na dnu skodelice, je to namig, da je skrajni čas, da popravite nekatere napake, ki ste jih naredili v prejšnjem obdobju.

Križ

V prvi vrsti je križ opozorilo, da se bodo v vašem življenju pojavile težave pri nekaterih pomembnih stvareh, bodisi na poslovnem bodisi na zasebnem nivoju. Morda gre za konflikt, ki pa ga boste nekoliko težje rešili, piše Glossy.