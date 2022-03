Če imate ta tri števila v datumu rojstva, imate zaščito vesolja

V numerologiji ima vsako število poseben pomen, izstopajo pa tri števila, ki imajo najmočnejšo energijo in veljajo za simbol sreče. To so števila 11, 22 in 33. Če imate v rojstnem datumu katero od teh števil ali če se v vašem rojstnem datumu pojavita dve enici, dvojki ali trojki, imate posebno zaščito vesolja, pravijo numerologi.

Tukaj je simbolika teh močnih števil.

Število 11

Imate močno intuicijo in duhovno zavest. Ste občutljivi, vaši čuti so izostreni, razviti imate empatijo in naravno inteligenco. Število 11 je simbol velike moči – duševne in fizične. Nosilci tega števila so največkrat stare duše, ki se z izzivi spopadajo z modrostjo. Njihove največje vrline so spoštovanje, empatija, razumevanje problemov in uspešno reševanje, stabilnost, občutek uspeha in sposobnost ustvarjanja kakovostnih odnosov.

Število 22

Pridobljeno znanje zlahka uporabljate v praksi, zato ste večinoma zelo uspešni in spoštovani. Imate močno samozavest, naravno inteligenco in vodstvene sposobnosti. Ste veliki vizionarji in ustvarjalci odličnih idej. V ljubezni ste popolnoma predani, iskreni in znate reševati konflikte.

Število 33

Predstavlja vrsto popolnega ravnovesja, imajo pa ga izjemno pogumni in ambiciozni ljudje. Za vas ni nerešljivih ovir in vsakič je priložnost za nov uspeh. Včasih se morda zdite hladni, vendar ste v resnici izjemno čustveni ljudje, ki v življenja drugih prinašate ustvarjalnost, veselje in navdušenje. V ljubezni vzpostavite spoštovanje in popolno harmonijo.