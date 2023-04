Čas je, da spustite stare navade in se premaknete naprej

Pogosto se oklepamo znanih ljudi, stvari in situacij, tudi če je že zdavnaj čas, da jih spustimo in gremo naprej. Guruji pravijo, da so znaki, da se premaknemo s tokom v novo, če smo obupani, ker moramo vse narediti sami, ali zmedeni – nič nas ne zanima. Lahko smo depresivni – želimo spati, tudi ko nismo utrujeni, celo zatekamo se v spanje. Nimamo občutka, v katero smer naj gremo – naš um je nemiren. Nimamo motivacije – vse nas moti. Zatekamo se lahko v svoje najljubše odvisnosti – nimamo samozaupanja. Nismo si všeč – nič več se nam ne zdi zabavno.

Nič ne deluje, celo stvari in naprave se kvarijo – nekaj izsiljujemo, vlečemo za sabo ali trmasto vztrajamo pri nečem. Ves čas smo v stanju nujne napetosti – rezultate hočemo takoj, vse je prepozno –, preplavlja nas preveč občutkov in obdaja preveč ljudi – doživljamo izmenični občutek praznine in pomanjkanja in omejenosti, nasičenosti. Odlašamo ali smo kompulzivni. Živimo v preteklosti ali fantazijskem svetu. Lahko se preveč trudimo – trmasti smo ali celo maščevalni.

Lahko se nam skoraj zgodi nesreča – vedno imamo občutek, da smo na dveh krajih hkrati. Zdi se nam, da nas nihče ne sliši ali opazi – ljudje nas doživljajo povsem napačno. Znaki pa so lahko tudi precej očitni, npr. zaletimo se v vrata, pademo, zmanjka nam bencina v avtu, zvijemo si gleženj itd.