Astrologinja Lenka: Zdaj je čas za hitre odločitve

Sonce je v kardinalnem in zemeljskem znamenju Kozoroga, na stopnji vzvišenosti Marsa. To je moška energija, ki je osredotočena in že ima svojo modrost, kilometrino posla in življenja in ki lahko zdaj predstavi svoj načrt, svoj predlog, kako in kaj v tem trenutku storiti. Zdaj je čas za hitro odločitev, ki bo koristila širši družbi. Ker naslednjih nekaj dni ni isti dan in ga njegov dispozitor Saturn pripelje do revolucionarnega in neodvisnega Vodnarja, zato bi bilo dobro, da ne bi v določenem trenutku zatajil, da ima nov drugačen, predvsem pametnejši glas, ki bo prinesel ideje za novo in resnične obrnitve v dobro vseh.



V nasprotnem primeru gre ta konjunkcija Saturna in Jupitra v kvadrat z Marsom in Uranom v Biku. In to je energija hudournika, to je energija, ki eksplodira sama od sebe. Težave se pojavijo okoli vseh materialnih stvari, okoli izgube službe, financ, okoli nenadnih sprememb, ki jih možgani ne morejo sprejeti, četudi jih morajo ne glede na to, kakšne so hitre in napredne ideje. Po drugi strani pa je znamenje Vodnarja usmerjeno k širši množici ljudi, kjer želi, da so vsi enaki, da so vsi srečni …



Jupiter kvadrat Uran na šesti stopnji prinaša nenadne reakcije in nezadovoljstvo vsem, ki so v službi ljudi, pa tudi vsem podrejenim ljudem. Vse te nove ideje bi bilo treba združiti v zadovoljstvo obeh strani, vendar je za to treba sprejeti nove spremembe, ne da bi ločevali in poudarjali njihovo neodvisnost. Tako bi bili zadovoljni obe strani. Veliko pozornost je treba nameniti hitrosti cestnega in železniškega prometa ter običajnemu podeželskemu konjeniškemu prometu, saj lahko pride do težav.



Toda Luna v Ribah izhaja iz objema Neptuna, ki prevladuje v njegovem znamenju in ki ga je opojil s številnimi prepričljivimi obljubami in celo dosegljivimi načrti za jutri. Bolj ko je na desni hemisferi, brez dvoma in negotovosti pri sebi in drugih, že živi v prepričanju, da je vse tako resnično in idealno, da lahko vse dobi z lahkoto.



Njegove sanje se zlahka uresničijo, tako da mu lahko nekdo daruje, ker ga nekaj že dolgo čaka, kar mu pripada, četudi je bilo to od njegovih prednikov.

