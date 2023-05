Astrologinja Lenka: Usmerite skozi sebe energijo prve čakre

Vzdušje, ki ga ponuja luna iz znamenja tehtnice, je čudovito, osredotočeno je na vso lepoto, pa naj bo to v samih odnosih, ki jih ustvarjamo z drugo osebo, s partnerjem ali preprosto lepoto, ki nas obdaja ali živi v nas. Ker prepozna vse, kar je lepo, ima najboljši okus za vso estetiko, modo, dizajn in vse vrste umetnosti.

Že od jutra je v sekstilu z Marsom iz znamenja leva, kar se še bolj pozna pri vsakem kreativnem ustvarjanju. Pri energiji, delu in ustvarjanju najboljšega, kar prihaja iz sebe.

Luna je v trigonu s soncem iz znamenja dvojčkov. In kaj lahko pri tej lepoti pomaga to veselo in vsestransko sonce? Da gre vse z lahkoto, z lepoto in z dogovorom. Ker tukaj je zavestna kombinacija čustev in želja, ki je nujna za kakršen koli uspeh v življenju.

Jupiter, planet blaginje, sreče, zaščite, bogastva, modrosti, izobrazbe, predvsem pa same morale, je v konjunkciji s severnim vozlom in to na stopnji največje egzaltacije, kjer se želi najti luna. To daje velik uspeh vsemu, kar si želimo, poskusimo to tudi uresničiti. To je tudi za naslednje generacije. To je mesto, kjer se rodi Duša, kjer se ustvarijo največji blagoslovi našega planeta Zemlja.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je tako energičen, strasten, ognjevit, poln samega sebe. Ima veliko podporo lune in seveda svojega dispozitorja sonca, zato tukaj lahko kreira in ustvarja le najboljše. Niso to samo športne aktivnosti, ki prinašajo največje uspehe, osvajanje zlata, prvega mesta, tukaj človeku omogoča, da je na prestolu na vseh področjih. A da bi to dosegel, se mora zavedati tudi druge osebe, drugih ljudi. Zato usmerite skozi sebe energijo prve čakre, ki se nahaja na dnu hrbtenice, prizemljite se in uresničite vse, kar si želite.