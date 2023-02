Astrologinja Lenka: To je vaš trenutek, da skočite iz rutine

Luna in ozračje danes prihajata iz znamenja bika, kjer smo nekako bolj nagnjeni k vsem vrstam blagoslovov in uživanj. Ne bo pa tako ves dan, kjer bodo zadeve šle z ustaljenim tokom. Med 12. in 14. uro bo Luna prišla v konjunkcijo z Uranom, ki je pripravljen na nenaden stres in šok, spremeniti, obrniti vse, kar je ustaljeno in kar želi ostati tako kot je. Predvsem v krogu družine se bo iskrilo, ni pa izključeno, da pride do različnih pogledov in razhajanj z najboljšimi prijatelji. Lahko skleneš povsem novo poznanstvo, vendar na nenavaden, čuden in popolnoma nor način ali na nenavadnem mestu.

Ta konjunkcija bo marsikomu parala živce, ga naredila živčnega in nepotrpežljivega. Da se nekaj dogaja ali dela. V Duši ni miru, vse te jezi, vsak ti gre na živce. Včasih človeka prisili, da stopi na povsem drznejšo, pogumnejšo pot in pokaže nekaj svojih izumov, nekaj svojih popolnoma nepričakovanih, drugačnih in genialnih idej. Prej o tem ne bi razmišljal, še posebej pa ne v tem znamenju. Ta svoboda, ki se tu odpira, daje možnost izražanja številnih notranjih potreb, ki jih prej nikoli ne bi. Najpomembneje je, da se ne obračaš in pričakuješ, kdo bo kaj rekel, kdo kaj ugovarja, ali je to komu všeč ali ne. To je vaš trenutek, da skočite iz rutine. Nekaterim bo ta svoboda odprla tudi pot do uspeha, na svoj in izviren način. Nevarnost potresov, katastof še obstaja.

FOTO: Lenka Stanić

Merkur je dosegel stopinjo, kjer se Neptun, planet magije, iluzij, najraje znajde. Kjer nam omogoča, da se um predaja veri, intuiciji, ki nam lahko pokaže najbolj pravilno pot. Vse, o čemer razglabljamo, katera ideja je najboljša, kaj je najbolj pravilno in kako to narediti – nezmotljivi intuicija in vera nas vodita do vsega najboljšega.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki že odšteva dneve, ko bo zapustil znamenje vodnarja in se za 2,5 leti preselil v znamenje rib. Nezavedno nas vleče v strahove, vsakodnevne strahove skozi življenje, od neuspeha, od samega konca življenja. Ker on je končni čas, je ura, ki nas prebuja, ki določa, kdaj se kaj začne in kdaj konča. Zanj je najboljše zdravilo, ko ga sprejmemo, ustvarimo red, disciplino, sprejmemo odgovornost za vse in ko vse počnemo redno in rutinsko.