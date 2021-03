Astrologinja Lenka Stanić: Poskrbeti je treba za svojo srečo

FOTO: M

Današnji občutki in vzdušje so fenomenalni. Luna je v znamenju Strelca, zato nam ne manjka optimizma in upanja. Vse je sproščeno. Kiron opominja, da mora sama poskrbeti za svojo srečo in pričakovanja. V trigonu s Saturnom nam potreba po ohranjanju tradicionalnih vrednot daje trdnost, da vztrajamo na vse načine. Vendar obstaja nevarnost, da bomo pretiravali ali porabili preveč denarja, zato naj bo to dan za našo dušo.Sonce je, čeprav je sredi znamenja Rib, osredotočeno na uresničitev talentov, izpolnjevanje poslovnih načrtov, vstopa pa tudi v kvadrat z vozlišči. Mogoče na začetku ne doseže vsega, kar si želi, vendar naj ne skrbi, ker se na koncu situacija razreši pozitivno.Mars se ogreva v znamenju Dvojčkov, kjer ni nič obremenjen. Zanj je pomembno, da izvede čim več akcij in čim več komunicira. Tu je najboljši, saj lahko najhitreje prenese vse informacije. Zaposlen je brez prestanka, toda ta hitrost lahko povzroči površnost in to, da ne dokonča vsega, kar je začel.Vseeno je poudarek dneva na konjunkciji Merkurja in Jupitra v znamenju Vodnarja. Ta vidik spodbuja iznajdljive ume ter pozitivne in modre odločitve, koristne za druge, ne samo zase. Bistveno pa je, da je ta konjunkcija skoraj vseh planetov Lune, Venere, Marsa in Sonca, zato ta kombinacija vodi do uresničitve vseh idej in načrtov. Pustolovščina in tveganje se vedno obrestujeta. Ta dan bomo zelo ustvarjalni, zato dosezimo vse na izviren in drugačen način.