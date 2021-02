Astrologinja Lenka Stanić: Pametno je biti previden ne le z ostrimi predmeti, temveč tudi z ostrim jezikom

Kaj nam napovedujejo zvezde? FOTO: Lenka Stanić

Luna počasi, ponosno in pogumno zaključuje svojo pot v znamenju Leva. Tam je, da razsvetli najgloblje teme duše, da vsakomur podari največjo toplino in plemenitost, včasih pa jo ta dramatičnost in prevlada odneseta, zato malo pozabi na druge. In potem naleti na kvadrat z Marsom, ki jo tako prizadene in zabode neposredno v srce. Te rane niso le čustvene, prizadejane s kritiko, z obsojanjem, temveč so lahko tudi fizične, v smislu poškodbe samega telesa, zato je pametno biti previden ne le z ostrimi predmeti, temveč tudi z ostrim jezikom.Mars je v Biku v svojem šibkem dostojanstvu in ne bo izbiral besed in načina, da bi se maščeval ali celo poškodoval drugo osebo. Da ne bi prenesel tistega grenkega priokusa, zvečer preide v znamenje Device. Včasih pretirava z žalovanjem in s poveličevanjem iz strahu za svoje telo in v tej ekstazi vstopi v opozicijo z Venero. Kdo se bo komu pritožil, je kdo bolj nezadovoljen z zdravjem? Ali Venera, ki še vedno ne zmore najti druge strani sebe, druge osebe dveh v enem. In tako počasi pridemo do polne Lune, ki bo najbolj zasijala jutri zjutraj okoli 9.16 v znamenju Device. A obstaja Jupiter, planet dobrote, plemenitosti, namena, ki daje podporni aspekt vozliščem in pozitivno plat samega sebe v nečem, kar odpira naše vizije in v nečem pomen.Danes je petek, Venerin dan. Krog se obrača tako hitro, kot da bi prejšnji petek bil ravnokar tukaj. Toda Venera, planet naše želje, ljubezni, harmonije in vseh lepot tega sveta, nadaljuje svojo pot skozi znamenje rib. Tu je v svoji vzvišenosti skrivnostna, nežna, zasanjana, občutljiva, a tudi naivna. Še vedno išče dele sebe, najbolj vzvišeni del sebe nekje, kjer je izgubila svojo največjo in najbolj idealno ljubezen. Prepričana je, da jo čaka nekje na koncu ulice, na koncu kraja, na koncu življenja ... In tako spomin na neko ljubezen naivno išče tistega, ki bi ji lahko napolnil dušo, pri tem pa pozablja na občutke v njej in da mora dati in verjeti v vse tisto, kar dobiva. A tako si želi več in več, saj jo Neptun vleče, ji obljublja še večje čarovnije in lepote, da bi kasneje doživela še večja razočaranja. In od tam se poraja njena potreba po iskanju idealnosti, celovitosti, čarobnosti in tako prehaja iz ene zveze v drugo in tako ne želi škodovati sebi in drugim, zato pride do nezvestobe, izdaje in zavajanja. To vero v Venero v Ribah in potrebo po popolnosti je zato najtežje uresničiti na planetu Zemlja.Najbolje je zato, da to lepoto iščemo v sebi, ta čustva prečistimo v sebi, verjamemo, da sta lepota in čarovnija povsod okoli nas in v nas samih ter tako navdihujemo druge.