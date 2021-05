Astrologinja Lenka: Merkur v znamenju Dvojčkov

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Danes je Merkur, planet razuma, razmišljanja in govora, končno zapustil zemeljski znak in se preselil v svoj dom, v svoje znamenje Dvojčka. Tu je vesel, zgovoren in brez zadržkov. Na vseh področjih se bo začutila potreba po javnem in močnejšem izražanju svojih misli. Večja je potreba po komunikaciji, učenju in krajših potovanjih. Če ga imate dobro umeščenega v natalno karto, prinaša zgoraj našteto in dobre odnose s sorodniki in sosedi, če pa ne, lahko pridete v konflikt z vsemi svojci ali povzročite prometne težave. Merkur bo ostal v svojem znamenju do 12. julija, med 30. majem in 23. junijem pa bo imel svoje retrogradno gibanje. Izkoristimo te lepe mesece in v osvobodimo otroka v sebi ne glede na svojo starost.Luna nadaljuje pot skozi znamenje Vodnarja, kjer ji svoboda in nenavezanost, ki jo čuti v svoji duši, vsekakor ustreza. Med 18. in 20. uro bo z Venero naredila kvadrat. Venera je v svojem domu v znamenju Bika, vezana na vse materialne potrebe in dobrine. Nezadovoljna duša jo bo spodbudila, da se bo spustila in se znebila motečih stvari. Venera bo imela potrebo po nadzoru drugih, vendar utegne pri tem matirati sama sebe. Ker je Luna v konjunkciji z Jupitrom, gre za pretiravanje v vsem in tukaj Luna resnično želi zbrati vse. V sebi ima Mars, vročo energijo, ki lahko povzroči nezaupanje ali celo privede do manjših konfliktov.Danes je dan za branje, nakupovanje, krajše potovanje in za izmenjavo idej z drugimi, za izražanje in odpiranje vratne čakre. Naenkrat se bo pojavil roj idej, na katere se bo težko osredotočiti, zato ne delajmo več stvari hkrati. Vse, kar začnemo, tudi dokončajmo.