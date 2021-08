Astrologinja Lenka: Spomnite se nekaterih stvari iz preteklosti

Luna je v tehtnici, zato sta naslednja dva dneva bolj kot na kar koli drugega osredotočena na naša partnerstva. Koliko bomo lahko popravili razmerje, ki je na tresočih nogah, mu dali še eno priložnost ali pa ga bomo preprosto končali? Luna v tehtnici ni za prepire, ne za slab odnos, poskuša vse popraviti, marsikaj zatre ali celo popusti zaradi miru. Najbolje pa je, da usmerite svojo željo, voljo v to, da se polepšate, kupite različne stvari ali preprosto uživate v kakšnih kulturnih obiskih, ki napolnijo dušo.



Že med 13. in 15. uro bo Luna naredila trigon s Saturnom iz znaka Vodnarja, zato lahko pride do prenove prijateljskih odnosov, vrnitve starih partnerskih odnosov. Vendar ali je to pametno, ker je Venera v Devici? Le če je oseba res doživela nekaj težkega. Ali pa bi bilo to razmerje zdaj treba graditi na povsem novih temeljih? Le to lahko prinese nekaj trajnosti, vendar ne preveč sreče, razen če je ljubezen imeti hišo, avto, dom ...



To bo prikazano že od 19. do 21. ure, ko je Luna v opoziciji s Kironom in potem res pride do tiste bolečine, ko si človek težko oprosti napako in se vpraša, ali ni bolje, da je ostal sama, kot da obnovi stari odnos. Toda Tehtnica ima največji problem v življenju, zaradi česar težko sprejme, da živi sama, da ni v zvezi, predvsem pa v partnerskih odnosih. In to je njena največja naloga v tem življenju, saj mora najprej začutiti, da lahko vse naredi sama, šele nato lahko z nekom vstopi v skupno življenje.



Merkur je vstopil v znamenje Device in bo ostal do 30. avgusta. Tam je v svojem domu, realen, analitičen, natančen, delaven, zato je dobro biti pozoren na vse malenkosti, podrobnosti, da nič ne ostane površno. Ker mora biti vse, kar govorimo in mislimo, res in povezano z našim telesom. Ker vse gre od tod in tako se bo naše telo počutilo in odzivalo. Merkur je najpametnejši, najbolj praktičen, najbolj razumen, a tudi najskromnejši v tem znamenju. V tem je njegova veličina. Ima tisti notranji občutek, ko mora drugemu pomagati, mu služiti.



Danes, ko je Jupitrov dan in je v Vodnarju, se spomnite nekaterih stvari iz preteklosti, jih obnovite bodisi s prijateljskim odnosom bodisi preprosto s tistim, kar imate v mislih že vrsto let, in to bi lahko bilo s kakšno koristno pomočjo družbi …

