Astrologinja Lenka: Prepustimo se, spremenimo in pojdimo naprej

Ko se Luna in Neptun združita na nebu, poskrbita za posebno vzdušje. Z malo tišine in miru vase privabimo vse, kar si želimo najboljšega zase. Toda če se preveč sprostimo, nas lahko Neptun potegne v ne ravno prijetne in lepe stvari. Vsako nenadzorovano uživanje se lahko na koncu izkaže za usodno. Pomembno je, da imamo vizije, ki jih lahko uresničujemo.

Luna bo zmedena trčila v Mars, on pa bo še bolj zbegan. Ko se ti dve v času in prostoru izgubljeni entiteti srečata, lahko povzročita samo še večjo zmedo. Nekdo bo morda na zahrbten način prizadel svojo ženo ali mater, ker je njegova energija neiskrena in krivična. Izogibajte se kakršnim koli prepirom, napadom, obtožbam ... Kajti ko je Pluton v dobrem aspektu z Luno, nam daje notranjo moč in energijo, da vse predelamo v sebi in postanemo še močnejši. Na vse pretege skuša pritegniti našo pozornost, da ozavestimo tisto, kar nam stoji na poti, kar nas spravlja v slabo voljo. Prepustimo se, spremenimo in pojdimo naprej brez teh bremen na hrbtu.

Sonce je v znamenju Škorpijona in je na višini Urana, izumitelja in vizionarja. Lahko se zgodi, da nekdo kaj odkrije, nekaj povsem nepričakovanega ali celo nekaj, kar je bilo zavrženo in se zdaj vrača na moderen in tehnološko razvit način.

Danes je petek, Venerin dan, in pogumno stopa v znamenje Škorpijona. Tam jo napadajo spomini iz preteklosti in vrnitev nekaterih karmičnih odnosov, tam jo napadajo vsi za vse, ker se jim zdi, da je kriva za vse. Toda zdržala bo še nekaj dni, da se znebi starih vzorcev in starih navad in se počasi vrne k sebi. Podprimo jo v sebi, dajmo ji več nežnosti in ljubezni.