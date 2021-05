Astrologinja Lenka: Popravite odnose, sicer bo še več napetosti

Danes je Luna v znamenju Kozoroga in to je naravna hiša horoskopa, ki ne predstavlja samo naše strani, temveč tudi kolektiv in družbo, v kateri živimo. Glede na to, da je tam, kjer se spominja preteklosti, nas popelje v prejšnja leta, ko je bilo prav na ta dan vse drugače in boljše. Zakaj ne bi tega obdobja izkoristili in ga zdaj z odlično izkušnjo spet izboljšali? Ker je navsezadnje Lunin dispozitor Saturn v Vodnarju in ta je tisti, ki vse spremeni. Zato lahko s spominom na vse pretekle čase zdaj počnemo marsikaj lepega. Takrat še ni bilo mobilnih telefonov in digitalizacije, zdaj pa je vse to, zato lahko marsikaj lepega posredujemo drugim, tudi nekaj starih slik, ki nas bodo spominjale na tisti čas.



Čas je za izlet na poseben kraj, kajti Luna v Kozorogu ne zahteva družbe, bolj ji ustrezata samota in tišina. Še posebej ker Luna podnevi podpira planet Uran in lahko veliko stvari spremeni ter drugače izžareva nove energije. Če smo v prejšnjih dneh preveč napeto reagirali v napetih razmerah, se lahko to zdaj spravi v ravnovesje. Najboljše je konflikte odpustiti in odnose popraviti, sicer bo še več napetosti in težkih situacij.



Kljub temu imamo veliki stelij planetov v znamenju Bika, njegova vladarica Venera je ravno v tem domu kot gostiteljica, zato je to najboljši čas, da jo uporabimo v naravi, ob vodi, z rožami ... Bik seveda ne more brez gurmanskih jedi. Dan je še posebej dober za vse vrste družinskih srečanj, bodisi s hrano ali zgolj z zgodbo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: