Astrologinja Lenka: Pomagajmo sebi in drugim, pokažimo veliko nežnosti

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Kozoroga, a tam ni dobrodošla niti se ne počuti najbolje. Zanjo je najljubši prostor tam, kjer se dela, kjer sta tišina in družina. Že od zore je v egoističnem trigonu z Uranom iz Bika, ki jo uči, kako spremeniti svoje življenje na bolje, kako se znebiti vseh starih vzorcev in stereotipnega vedenja.

Toda nocoj bo Luna prišla v naročje Venere. Odnos bo bolj odprt in čustven, a tudi težak, bo pa močnejša, ker bo imela ob sebi ramo za uteho. Obe bosta poleteli Plutonu v naročje, ki ju bo »nadlegoval«, saj sta k njemu prišli kar sami. Saturn je njun dispečer v Vodnarju in jima bo odprl pot do novosti, da se bodo borili za to, da so sami svoji šefi in svoja duša.

Danes je neverjetno velika strastna energija, polna nabojev v seks, spolnost in podvigov, ki res zahtevajo veliko energije. Ta moč daje tudi različne preobrazbe, regeneracije, spočetja, rojstva in celo smrti. Kdor zna to uporabiti na najboljši mogoči način, zna upravljati svoje telo, svoje zdravje, svoje življenje.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in ona je v svojem šibkem dostojanstvu. Pomagajmo sebi in drugim, pokažimo veliko nežnosti, ljubezni, objemov, saj je ravno to težava vseh, ki imajo Luno v Kozorogu, da se sprostijo, objamejo drugega ali dovolijo, da jih nekdo objame. Dajmo samo ljubezen in samo ljubezen, tudi komur koli.