Astrologinja Lenka: Polni boste idej, prejeli boste veliko sporočil.

Pred poldnevom bo Luna še v znamenju Vodnarja, da nas bo spomnila, česa nismo dokončali ali smo morda pozabili pomagati tistemu, ki bi potreboval socialno pomoč. Vodnar zmore razumeti sočloveka in mu tudi nesebično pomagati. In to je tisto, kar ga dela posebnega od drugih, prav ta prijazni in nesebični duh. Danes mu pri delovanju pomaga Luna, ki je še pred zoro naredila trigon z Marsom iz znamenja Dvojčkov, kar omogoča energično in hitro akcijo, ki jo je treba izvesti pred poldnevom, pa naj gre za pomoč materi, ženi ali kar sebi. Navidezno nora ideja se bo morda pozneje izkazala za pravo.

Okrog 15. ure bo Luna prešla v znamenje Rib, v znamenje, kjer je njena energija obrnjena navznoter, proti tišini, miru. Le počasi se morate prepustiti tišini, občutkom, saj je to edino nezmotljivo vodilo. Odprlo vam bo veliko idej, prejeli boste veliko sporočil. Le predajte se, zaprite oči, začutite tisto, kar si že dolgo želite narediti s svojim telesom, svojim bitjem, objemite se in prepustite. Čas vam bo dal vse. Luna počasi prehaja v polno fazo, ko bo prešla na nasprotno stran s Soncem. Merkur že dobiva zagon, kar nam omogoča čistejše, bolj odprto razmišljanje, brez velikih napak in napačnih predstav.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno v znamenju Ovna. Jupiter nam daje vero vase,v druge in v življenje, da bi našli svoj smoter in srečno pot življenja, ter nas varuje pred neprijetnostmi. Ponuja rešitev, daje izhod iz vsake težke situacije. Daje nam moralo in poštenost do sebe in drugih, kar je za vse nas najpomembnejše. Truditi se moramo delati in ustvarjati dobro in koristno, pri tem pa ne smemo nikomur škoditi, še najmanj pa sebi.