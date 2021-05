Astrologinja Lenka: Poiščimo rano v sebi in jo spremenimo v lepoto

Ko se med 11. in 13. uro pozitivno pogledata Luna v Levu in Venera v znamenju Dvojčkov, je še kaj lepšega kot združitev duše in njene najgloblje lepote? Čudovito vzdušje za dogovor za druženje, za nakup vsega, kar je mogoče, vsega, kar je v različnih barvah, odtenkih, količinah. Ne more biti samo ena stvar. Še posebej, ker je danes energija dneva na vzvišenosti Jupitra, središča duše, kjer je vse mogoče, kjer je vse dovoljeno, kjer ni omejitev za nič. Je to samo nekaj užitka duše za nas same ali samo zato, da pokažemo, da nam je uspelo in da si vse to lahko privoščimo? Ali gre le za zdravljenje nekaterih kompleksov, rane ali je resnična potreba?



Toda ali smo prepričani v vse, kar hočemo in počnemo, ali nas Uran ustavi in sprašuje o resnici o vsem, ali je bilo to storjeno najbolj iskreno, je res to, kar si želimo? Je bila ta radodarnost resnična ali smo samo želeli pokazati, da lahko nekaj naredimo? Takoj nas bo pozdravila tista resnica iz Urana, ki lahko močno moti dušo, jo strese, povzroči velike nemire. Mogoče bo prišlo do prijateljstva, ki bo šele zdaj pokazalo, kako resnično je, kako je iskreno in pripravljeno na pomoč. Gre za preveč trmaste in brezkompromisne reakcije, ki imajo nekoliko resnejše posledice za prihodnost.



Če se duša ne pomiri, če sami pri sebi ne vidi, kje je počila, kje se ta težava pojavlja pri vas, in jo sprejme kot svojo napako, bo med 16. in 18. uro, ko Luna naredi opozicijo Saturnu, dobila še en bum v srcu. Iz te samovolje, nepopustljivosti lahko šele zdaj nastane še težja situacija, ki lahko vse prekine in reče, utrujena sem, tega ne morem več. A rešitev ni v tem, da nekaj izostriš in prekineš, ampak, da vidiš razlog, kje je nastala ta tišina, kje je ta problem nastal, in ga takoj rešiš, ampak vzrok najprej poišči pri sebi.



Vendar pa je naša notranja potreba po lepoti, harmoniji, povezovanju z vsemi, v čudovitem sekstilu s Kironom, zato je najbolje, da to rano iščemo v sebi in jo spremenimo v lepoto dneva, ne samo v komunikaciji, ampak tudi v vseh majhnih oblikah obstoja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: