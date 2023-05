Astrologinja Lenka: Ne vračajte se v neko preteklo situacijo

Ja, smo sami sebi ovira ali nas ovira nekdo drug? Z Luno v Devici si naložimo veliko dela. Poskrbimo za vse, da je vse pod kontrolo, čisto, pospravljeno, vse na svojem mestu. In mimogrede preverimo, ali je res tako, saj tukaj Luna ni čisto prepričana o vsem, dokler sama ne verjame in ne vidi na lastne oči. In ali ga potrebuje? Iz tega znamenja se rodijo največji in najbolj natančni mojstri za vsa najbolj fina, najbolj filigranska in najbolj podrobna dela. Od samega jutra izstopa iz trigona z Merkurjem, ko lahko delate lepe načrte, saj je zdaj njegov dispozitor in gre v enem harmoničnem tonu med vse ideje in realizacije.

Okoli 12. ure vstopi Sonce iz znaka Dvojčka v kvadrat s Saturnom iz znaka Rib. Čeprav sta ti dve znamenji po temperamentu precej spremenljivi in ​​prilagodljivi, tako da se znata do neke mere sporazumeti, pa je med njima še vedno napeta situacija. Če se ne dogovorita takoj, bo verjetno v poznejšem obdobju prišlo do zaostrovanja odnosov. Težave na poslovnem področju, z nadrejenim, z bližnjimi. Različni pogledi na vse, kar se dela. Opustiti klasične in tradicionalne navade in ne nadaljevati tistega, kar je včasih veljalo in velja za tradicionalno. Velikokrat človeku prinese blokade pri čemer koli ali pa ima občutek, da se ga sploh ne da premakniti in da človek ne more hitro napredovati.

Šele zvečer bo Luna tvorila trigon z Uranom in to je dobro sporočilo, dobra ideja za izboljšanje tega prejšnjega stanja. Najti izhod in sprejeti nekaj novega, drugačnega, drznejšega. Ne vračajte se v neko preteklo situacijo.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju dvojčkov. Kaj preostane temu igrivemu in vedremu duhu, kot da se obrne k vsem tistim stvarem, ki ne zahtevajo prevelike resnosti, togosti, ampak k povsem bolj vsestranskemu načinu reševanja vseh težav. Velikokrat je bolje prebuditi tistega otroka v sebi, kot pa vztrajati po svojem v nekih napetih odnosih.