Astrologinja Lenka: Ne pustite, da vam drugi pokvarijo dan

Luna še vedno kraljuje v znamenju Leva. Včasih pozabi na lepe in precenjene stvari, pozabi, ko se izkaže, da je preveč, pozabi, da je poleg nje še kdo. A verjemite, tega noče in ji je globoko v duši, rodila se je s tem, da se mora vse vrteti okoli nje in ji morajo vsi ugajati, svet obstaja ravno zaradi nje. A na nasprotni strani je Saturn, ki je vedno v neki skromnosti, v nekem varčevanju in v ničemer ne pretirava. Ve, kako daleč lahko gre in kdaj se ne sme več pretiravati.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

In potem ga takšne stvari zelo motijo, razdražijo, ko vidi tisti sijaj in tisto arogantno vedenje Lune, potem pa jo poskuša kritizirati, ne da bi pogledala, koliko in kako. Seveda ji to ne paše na dušo in njen ponos je zelo prizadet. Če ji bo uspelo razumeti, da gre le za »dobronamerno« izgovorjeno besedo, jo bo lažje prenašala in ne bo reagirala, sicer so tu na udaru Čustva in Duša, tako da bo zelo težko prenašati vse. Kdo in kako ima pravico posegati v njeno življenje? Vse te razmere vodijo v ohladitev odnosov, še posebej, če je povezano z ljudmi, ki so nam blizu ali starejšimi, zato je ponos tisti, ki ne dovoli, da jim nekdo pokvari dan. Najbolje je, da to kritiko sprejmete in še vedno lahko vse to počnete, ne pa da škodujete drugim.

Danes je Merkur, planet uma, razuma, komunikacije, inteligence, prišel v stanje stacionarnosti. Zavstavil se je, če je le mogoče, da bi vsaj za trenutek ustavil svoje misli, kar bi bilo zelo dobro resetiranje uma, vendar je to mogoče le v meditaciji. Ker Merkur miruje. To je čas, ki prinaša zmedo, zamude, nesporazume, v neki zmedi si sam s seboj, v glavo se ti vrne milijon misli. Danes vam ni treba nič siliti in začeti, razen če je kaj nujno potrebno. Marsikatere napake boste naredili sami, ne bo šlo tako hitro kot ste vajeni, pojavijo se lahko zamude in težave z računalnikom ......

Danes je ponedeljek, dan Lune in je v znamenju Leva. Če se zavedate, da ste še vedno v ospredju, ne da bi prizadeli nekoga drugega, ne dovolite, da vam drugi pokvarijo dan z raznimi pridigami in kritikami.