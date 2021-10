Astrologinja Lenka: Ne pričakujte preveč čustev in ljubezni

Luna nadaljuje svojo hojo skozi znamenje Dvojčkov, radovedna, vesela, nauči se marsičesa, ne glede na to, da čez nekatere samo »teče«, vendar je njen dan zanimiv in prekratek. Danes je kombinacija razum – razum, misli in čustva fenomenalno povezana, kar omogoča, da se ena koncentrirana misel kar najbolje uresniči. Lepa kombinacija za dogovor, pa naj bo to s partnerjem, z otroki, s poslovnimi ljudmi, čudovit občutek razumevanja. Trenutek, da popravim številne odnose, da se o vsem iskreno in odkrito pogovoriš, da popraviš ta občutek odtujenosti. Tukaj je zdrava pamet, zdrava pamet, zdrava pamet. A pozor, Merkur je v kvinkusu z Uranom, ne hitite, ne jemljite kratkih pogledov, saj boste zgodbo končali, preden jo začnete. Tako da bo Luna, ki se premika naprej, v opoziciji z Venero.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Oba planeta sta v znamenjih, kjer nista obremenjena z nekaterimi detajli, nista preveč obremenjena s tem, kdo razmišlja o njih, a ta aspekt ju lahko malo potegne in ustavi. Da pomislim, kdo je kaj rekel, ali so najbolje oblečeni, ali so najbolje postriženi, urejeni in urejeni, lepi navzven. In ali to potrebujejo, ali se zavedajo sebe, da so tako lepe in da jim ni mar za druge, ampak da so najboljši zase. Občutek pomanjkanja samozavesti, občutek, da ni vse tako, kot bi moralo biti, a tudi to se prehitro pozabi. V vsem bo še malo pretiravanja in večinoma sprostitev s plesom, zabavo, morda za prikaz tiste sproščenosti, ki je drugi od vas niso pričakovali, a Venero je tu težko zadržati.

Zvečer ne pričakujte preveč čustev in ljubezni od drugih, raje jo dajte vi, izogibajte se nakupu nečesa posebnega pri oblačilih, saj boste po tem nezadovoljni.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je ravnokar zakorakalo v globoko in magnetno znamenje Škorpijona, da bi razsvetlilo in prebudilo najgloblje dele naše teme, ki jih nekam nosimo, na poti pa se jih bojimo. Poskusimo si privoščiti in odpreti nekaj naših globoko zakopanih stvari, ki jih je težko srečati, ki so najbolj boleče, ko se spomnimo, ko pa pride na površje, sprejmemo in izpustimo, olajšali smo si Dušo.