Astrologinja Lenka: Na plano lahko privrejo stari spomini

Luna je v znamenju škorpijona, kjer se počasi umiri in reši vse iz najgloblje tišine same sebe. So pa premočna in pregloboka čustva, ki zelo hitro skočijo ven in gredo izven nadzora Duše. Če vam uspe ves dan ne odpirati starih ran, ne razmišljati o tem, kdo vam je kdaj kaj rekel ali naredil, in če ste vse to predelali v telesu, boste imeli zelo miren dan. Nasprotno, če je čez dan veliko že priplavalo na površje in se počasi nabralo, lahko Duša šele v večernih urah zares občuti vse. Kajti konjunkcija z južnim luninim vozlom oziroma srečanje s samim seboj iz nekih davnih časov, davnih dogodkov, se bo šele odprlo.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Da ne omenjam tega, da ne samo, da vam bodo od nekod v mislih prišli stari spomini, tisti tako boleči ali celo nekateri ljudje, ki ste jih morda odpisali, zavrnili, pa so zdaj pred vami. Spomin na čas, ko morda še ni bilo vse narejeno in končano na najboljši način. Zato je najbolje, da se ne zadržujete predolgo in ne izgubljate časa z njimi, saj nimate kaj in kaj debatirati. Le tako se lahko izognete pozabi na temo, ki vas lahko samo obremenjuje. V večernih urah, ko Luna še dodatno pride v opozicijo z Uranom iz znamenja Bika, šele takrat prinaša ravno ta priključek na elektriko. In da se to ne zgodi, se lahko pripravite prej in ne dovolite, da bi padli vanj. Preprosto izberite drugo pot, izberite sebe. Izberite nove poti, nove poglede na življenje, osredotočite se na tisto, kar vam daje zadovoljstvo, veselje. Naj bo drugačen, edinstven, drugačen ali celo povsem nepričakovan. Če to izpolnjuje vašo Dušo, potem je to prava izbira.

Danes je petek, dan Venere, ona pa je še vedno v znamenju raka. Vsa prijazna, nežna, se topi, medtem ko vsakemu daje ljubezen, nežnost, toplino. Razveseliti vse, še posebej ljubljene v domu. Tukaj ji ni nič težko, le čustveno ne pretiravajte in kolikor brezpogojno daje in vse, kar počne, naj bo brez pričakovanj, da bo toliko dobila. Ker le tako je lahko srečna.