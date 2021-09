Astrologinja Lenka: Matere z otroki se bodo zapletle v neprijetne pogovore

Prvi dan septembra Luna zgodaj zjutraj preide v svoj najboljši znak, v Rak. Čeprav je tukaj, da zadovolji vse, pa so čustva premočna, zato hitro zaide v nepotrebne težave z družino in bližnjimi. V kvadratu z Merkurjem iz znaka Tehtnice okoli 13. do 15. ure bo čutila nezadovoljstvo. Predvsem matere z otroki se bodo zapletle v neprijetne pogovore. Obstaja velika razlika med tem, kar želimo, in tem, kar mislimo, da zmoremo. Merkur v Tehtnici je bolj za druženje in pitje kave, medtem ko je Luna obrnjena proti domu, skrbi za hišo in vsem, ki so ji blizu. Če vam ne pokažejo dovolj pozornosti, se ne objemajte in ne kažite čustev. Ne gre za to, da vas ne marajo, le trenutno imajo druge prioritete. Ne zatirajte besed, saj vas Tehtnica ne bo užalila, to pa lahko vodi do zdravstvenih težav.



Venera, ki je tudi dispozitor Merkurja, je že nekaj časa na poti, kjer so sami slabi planeti, še posebej danes pa je na sami stopinji padca Sonca. Morda bo danes izgubila drago osebo, morda ji bo bolečino povzročil ljubljeni z odhodom ali ločitvijo . To je dan, ko morate vase vnesti več svetlobe, ne pa naleteti na težave s svojim nadrejenim ali s partnerjem. Mars, planet energije in akcije, ki je v Devici, medtem ko se duši v poslu, počasi čuti svoje nasprotovanje Neptunu iz znaka Rib. Možna so razočaranja, izdaje tistih, za katere menimo, da so nam blizu. Ustavite se, ne ukvarjajte se z načrti, izračuni, obljubami ... To ne vodi do nič drugega kot do nekoliko večje skodelice razočaranja ali pijače. Mogoče so danes le namigi, kaj se bo zgodilo jutri.



Danes je sreda, dan Merkurja, in je v znamenju Tehtnice. Uživajte ob kozarcu in pogovoru o partnerju, modi, nakupovanju. Zato si privoščite vse to in si polepšajte dan.

Komentarji: