Astrologinja Lenka: Luna je danes na vrhuncu

Končno se Luna spremeni v znamenje Bika, kjer je kraj za počitek in uživanje. Je v sekstilu s Soncem, od 15. do17. ure se bosta dogovorila o nekaterih stvareh. Je pa to zemeljski trigon, ki bo naredil vse načrte na materialni in ekonomski podlagi. Ker ima samo Luna v Biku take namene, saj je šele takrat zadovoljna, ko vsakomur zagotovi dom, finance in vse udobje, potem pa lahko uživa. Danes je Luna na vrhuncu in to daje ogromno moči in bogastva na katerikoli ravni, celo za povečanje same družine. Njej nasproti je Venera, ki je v svojem domu, zato ni lepšega od tega, ko sta dva ženska planeta, dve ženski načeli pri obeh spolih postavljeni tako, da nam polepšata dan. Naj bo lep dan najprej za nas, nato pa še za vse druge. Ne čakajmo, da nas nekdo osreči. Posvetite se vsem lepotam zase (od nakupovanja do kuhanja), saj Luna v Biku zna uživati ​​v hrani, zna pa poskrbeti tudi za druge. Poskusite danes nekoga osrečiti in vaš dan bo še lepši.



Okoli 22. ure do polnoči, ko Luna naredi kvadrat s Saturnom, bo nekaj nezadovoljstva, nekaj, kar ni po vseh pravilih. Ne glede na to, ali se danes preveč prepuščate uživanju, lepoti ali celo porabi denarja za nekatere svoje užitke, Saturn tisti, poskrbi, da nič ni preveč in denarja ne porabite po nepotrebnem. Sploh ker sta planeta Merkur in Jupiter v natančnem kvinkusu. Saj Jupiter kar potegne kartico, zanj je vseeno. Lahko pa naredi velik nesporazum, saj gre za to, da je treba vse narediti natančno in podrobno, medtem ko Jupiter uživa v vsem, kar je lahko na najvišji in najvišji ravni.



Danes je petek, dan Venere in v svojem domu uživa v harmoniji, gre na kavo s prijateljem ali na vrt, morda s partnerjem na sprehod. To je njena potreba. V sebi ima Luno, pa tudi Urana, ki jo takoj spomni, da ni vse tako idealno, da jo rahlo pretrese, ji ne da miru, saj ji želi pokazati, da lahko v vsem uživa sama, svobodna, neodvisna in še močnejša. Koliko ji bo uspelo združiti vse te lastnosti, lepoto, harmoničen odnos, uživanje v hrani in vse blaginje tega planeta, hkrati pa pokazati, kako zrela je za samostojno življenje?

Komentarji: