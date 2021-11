Astrologinja Lenka: Izogibajte se vsakemu srečanju, komunikaciji, dialogu, dogovoru

Luna je zakorakala v znamenje Vodnarja, kar nam danes prinaša na videz vsaj eno veliko olajšanje, ki nas podpira pri stvareh, kjer smo samostojni, svobodni, pri pomoči drugim. A danes je poseben dan, saj gre tako daleč naprej, sreča se v konjunkciji s Saturnom, ki ga ustavi, omejuje, kot da bi mu odvzel vso svobodo, po kateri hrepeni, in v njem izzval velik upor. Po drugi strani pa imamo v znamenju, kjer so najgloblje energije in moči, in to je Škorpijon, konjukcija Merkurja in Marsa. In oba sta v kvadratu z Luno v konjunkciji s Saturnom.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

To so tako močni sprožilci vsega, kar lahko prinese bodisi verbalno bodisi fizično. Sam Merkur tu ubija z besedami, čeprav je na videz miren, tih, je tako globoko maščevalen, poln strasti, sovraštva, Mars pa ga samo podžiga in nimajo zavor, ne ustavljanja. Tudi če se za trenutek ustavi, se mu bo tako zahrbtno in tiho maščeval, da se bo maščeval za tiste stvari, ki so se zgodile že veliko prej, ki so bile»shranljene« globoko v sebi in zdaj to navaja. A to so besede za konec, zanj ne obstajaš več ne čustveno ne fizično, izbrisan si z radirko za vse čase. Tu ni odpuščanja, ni vrnitve in sprave.

Zato bodite danes v miru, ne spuščajte se v nobene razprave, ne poskušajte dokazati svoje resnice, ne prepirajte se o ničemer. Ker vam bo Merkur povedal stvari, ki ste jih rekli pred nekaj leti. Obstaja velika ostrina, ki reže zrak, ki reže samo prisotnost v napeti situaciji. Vse podpira Saturn, ki ne popušča, so velika trma, trma, ne popuščajo. Izogibajte se vsakemu srečanju v vseh poslovnih, čustvenih in vseh odnosih. Tudi z otroki se danes ne spuščate v razprave. Luna - Duša je pod velikim pritiskom, ker jo kvadrat Marsa in Merkurja tako globoko boli, Saturn pa jo zadržuje, pritiska, zato se počuti popolnoma brezupno.

Danes je sreda, Merkurjev dan, uh, on pa je nabrušen na iglice in samo ropotulji, zabada igle, besede, zdaj ali nikoli se z vsemi počisti. Ne dovolite si, da bi danes izgubili osebo samo zato, ker boste z njo stopili v dialog, raje se umaknite, izogibajte se vsakemu srečanju, komunikaciji, dialogu, dogovoru. Pustite vse za nekaj dni. Bodite v miru sami s sabo in v sebi.