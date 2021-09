Astrologinja Lenka: Držite se stran, ne iščite dokazov ali resnice

Luna je še vedno v Škorpijonu. Kolikor je mislila, da lahko nekatere stvari popravi, naredi, spravi v red druge ali sebe, je to težko. Kajti če je duša pretiravala z nezavedno predstavitvijo s kritiko, z razkrivanjem veliko svojih stvari, ki drugim niso ustrezale, jo je to zelo hitro pripeljalo do tega, da je o tem malo razmislila. Ker rana in maščevanje drugim ne ozdravita vaše duše.



Njen edini učitelj Pluton je tukaj, da jo nauči obrniti svoje čustveno stanje, ki se od zunaj vrti, in iz sebe izvleče največje preobrazbe, regeneracije. To je velika moč, energija, ki se lahko obrne in pomaga drugim pri različnih ozdravitvah, ker nas vsaka čustvena navezanost le ovira in blokira. Tako se bo naučila biti blizu sebe, dajati nežnost, toplino in ljubezen, tako da bo pripravljena malo po 10. uri, ko se spremeni v najsrečnejše, najbolj optimistično znamenje zase, in to je znamenje Strelca. Toda duša sama je vesela le, ko vidi, da je dan, da potuje, odide, pripravi nekaj novega, se druži, veseli, nasmeji ali preprosto vzame knjigo.



Toda v tem hitenju dohiti še en del sebe iz neke davne preteklosti, da se spomni na nekatera starodavna potovanja, nekatera starodavna življenja v tujini, nekatere starodavne celo verske pripadnosti. Toda vse, kar je bilo nekoč, je lahko podlaga za nekaj novega ali celo spet, da nas pripelje do tega kraja. Potem je vse znano, potem je vse nekako znano in še bolj – takrat se prepoznajo same oči. Ja, v nekem starodavnem življenju smo bili tam ...



Venera je šele na začetku znaka Škorpijona, ki se poskuša nekoliko umiriti, a ko vas nekdo ne mara in pridete k njemu domov, vsaj poskušajte nikogar ne žaliti, ne priti na plan s stvarmi, ki bi imele lahko slab učinek. Ker namen Venere ni žaliti, ljubosumje, se prepirati in še kaj, ampak dati ljubezen, z ljubeznijo pozdraviti vse, česar drugače ni mogoče. Ona je strastna, globoko verjame in je pripravljena iti do konca, na kar drugi ne bi niti pomislili. Ker ji erotika ni tuja tema ...



Danes je nedelja, dan Sonca in v Devici se počasi približuje zajetju Neptuna. Kaj bo razsvetlil, čarovnijo, magijo, laž, prevaro? Devica je sama po sebi precej občutljiva zaradi fiziologije, imunosti. Izogibajte se objemu Neptuna, ker so njegove moči premočne, preveč čarobne in nerealne ter obljubljajo veliko. Bo vse to zdržala? Ne glede na to, kako previdna je Devica v vsem življenju, lahko tukaj zlahka čuti tisto veliko negotovost, dvom, nezaupanje. Vseeno išče dokaze, zdaj še bolj. Torej če imate občutek, da vam vsi lažejo, goljufajo, vam kradejo in vas varajo, držite se stran, ne iščite dokazov ali resnice. To je samo vaš občutek. Poskusite raje združiti nekaj talenta v sebi z risanjem, s fotografijo, z nečim, kar vas veseli, in pustite, da dan mine kot vsaka nedelja, to pa je uživanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: