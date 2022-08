Astrologinja Lenka: Danes se bodo razkrili vsi spomini iz preteklih življenj

Preden Luna zapusti znamenje Tehtnice, ki je zadolžena za vse vrste odnosov, se mora nečesa spomniti, iti naprej in naprej, ne da bi si ustvarila vsaj en majhen problem, saj kvadrat s Plutonom ne pusti lahkotne poti, stisne namreč okoli vratu, da se spomnimo vsega, kar nas je nekoč bolelo in kakor kača se nam ovije okoli grla, da težko dihamo. Sprostite vse te misli, vse spomine, ne vračajte se nazaj, ne povzročajte novih podoživljanj in novih težkih situacij v sebi. Da bi Luna prestopila v novo znamenje, je bolje, da vse to počistite, se sprostite, kajti znamenje škorpijona, ko preide okrog 14. ure, bo še vedno spremljal tisti občutek, lahko pa vse skupaj še poglobi in poglobi še več. Ker se šele tukaj razkrijejo vsi spomini iz preteklih življenj.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Ob 9. uri je Merkur, naš um, inteligenca, pamet, komunikativnost, iznajdljivost, prešel v znamenje device. Tam je njegov dom, njegova vzvišenost, njegovo polje. Popraviti vse tiste površne in nedorečene stvari. Pregledati vso dokumentacijo, kako natančno in pravilno je bila narejena. Da nas opomni, da je nekatere navade mogoče spremeniti, da se da marsikaj obrniti in pomagati tistim, ki to res potrebujejo. Ker Merkur predstavlja tudi naše roke, ni na mestu, ko pridemo pomagat mnogim ljudem, ampak tista pomoč, kjer ne pričakujemo ničesar v zameno. Merkur bo ostal dlje v devici, ker bo vmes imel tudi svoje retrogradno gibanje, kaj pa je to kot restavriranje in popravljanje starih stvari.

Danes je četrtek, Jupitrov dan in je retrograden v ovnu. Čeprav bi moral človek sam nekaj pospešiti, delati hitreje, ustvariti vizijo in načrte, zdaj nekako spremeni mnenje in se poskuša globlje razumeti. Lahko si vzamete čas in počasi prisluhnete svojemu telesu, saj je nezmotljivo »ko ga vprašamo«. Še vedno lepo podpira Sonce, ki tako lepo sije, osvetljuje, daje svetlobo, daje toploto, da samo razširimo roke in želja po vsem. Mogoče se samo meni zdi, ampak danes je najlepše sonce, tisto, ki prihaja iz globine duše. Še jaz vam ga dodatno pošiljam.