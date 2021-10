Astrologinja Lenka: danes ne verjemite obljubam

Luna je prešla v znamenje raka, kar je zanj vedno najboljše in najvarnejše. Privlačijo ga dom, družina, skrb za druge, razvajanje vseh po vrsti. Vedno je poskrbljeno za vse in vsakogar, da jim je dobro, da so siti ... In prvi aspekt, ki gradi, je trigon s Soncem na višini Plutona, kjer se ponovno rodi in kamor se vedno vrača. Daje nam veliko podporo v vztrajanju, obnavljanju, tudi če gre za družino ali odnos. Ni poti nazaj, to je zadnja postaja in zadnji nov začetek.

V tehtnici imamo še nekaj planetov, ki se trudijo, da uredijo vse v zvezi s partnerstvi. Že tako šibka Marsova energija končuje svojo vladavino v znamenju tehtnice, zato še naprej deluje brez moči. Njegov dispozitor Venera, ki se v znamenju strelca počuti fenomenalno, se v svojem spogledovanju hitro malce spozabi in odleti stran, v višave, in ko pade, razpade na več koščkov. In prav to se ji danes lahko zgodi s kvadratom z Neptunom v znamenju rib. Je ljubezen, ki je idealizirana, polna strasti, polna nerealnih pričakovanj. Neptun je še dodatno retrograden in tako nosi svoje skrivnosti, neresnice, prevare, celo globine oceana, zdaj pa je Venera očarana z njegovo tančico skrivnosti in verjame, da je vse to resničnost. Ko se malo prebudi in spozna, kaj je resničnost, bo občutila ne samo bolečino, razpad, ampak tudi praznino, kot da je izgubila svojo Dušo. Zato je v tem trenutku nezaželeno začeti razmerje, vstopiti v zakon, v skupno življenje, saj ko bo minilo nekaj časa in boste začeli zares živeti, boste šele videli svoje največje zablode. Bodite iskreni, bodite malce bolj realistični, danes ne verjemite preveč obljubljenim besedam. Že jutri bo jasno, koliko je bilo v njih laži in koliko resnice.

Danes je torek, Marsov dan, ki pa je tako ali tako skoraj brez energije. Podprimo ga tako, da v odnose vnesemo več tišine, več strpnosti in da jim dovolimo, da so to, kar so.