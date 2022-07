Astrologinja Lenka: Čas je za čudovito druženje, sprostitev in dobro zabavo

S prvim julijem je Luna prišla v znamenje leva, da se malo odpočije, poigra in predvsem najde svoje mesto, ki ji pripada. Tu je ona tista, ki rada, blesti, se razkazuje, da vse na ogled. Najpomembneje od vsega je, da je v znamenju leva spontana, srčna, da rada blesti in si želi aplavza. In vsi njeni odzivi so najbolj iskreni in veseli, saj ji je pomembno, da ji vsi pokažejo, da si resnično zasluži to mesto in da jo imajo res radi. Ti njeni odzivi in ​​njena spontanost ter potreba po »rdeči preprogi« so močnejši od nje in vedno znova naleti na kakšno obsodbo, saj jo že samo vzdušje in množica ljudi popeljeta v to stanje in se samodejno preda.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Dan je lep, ker je Luna v trigonu z Jupitrom iz znamenja Ovna. Kot nalašč za potovanja, tudi tista na drug konec sveta. Za nakup kakšnih dražjih ali vsaj boljših stvari, kakršnih koli že so, saj ima tukaj vse ceno, ki se jo da plačati, ne da bi se spraševali, koliko stane. In tukaj lahko naredi res vse. Ker ima predvsem močno voljo, ki ji daje spodbudo, da doseže vse, kar si želi. In na tej poti ji ne manjka raznih novih idej, ki jih nenehno dobiva in širi naprej. Čudovito vzdušje za druženje, sprostitev in dobro zabavo. V sekstilu z Venero še en čudovit aspekt, kjer je poudarjen tisti ženski princip uživanja, preživljanja časa, zaradi česar je oseba notranje popolna in zadovoljna.

A energiji Marsa in Plutona, ki kvadrirata kardinalna znamenja Ovna in Kozoroga, nista najboljši. Velika potreba po dokazovanju, povzročanju prepirov, sporov, v nekaterih primerih tudi uporaba višje sile. Ker je Mars tukaj zelo energičen, hiter, nepremišljen in mu je pomembna le zmaga. A Pluton in druga močnejša in bolj premišljena stran tega ne bosta dovolila. In tako nastajajo razprtije, boji, vojne, samo v dokazovanju in merjenju moči. Zato se je treba čim manj odzivati ​​na nenadzorovano ali nesramno dejanje. To je edini način, da to energijo usmerimo v pravo smer. Toda to bo trajalo še nekaj dni.

Danes je petek, Venerin dan in je v komunikativnem Dvojčku. Zanjo je pomembno, da ji ni nikoli z nikomer dolgčas. Rada ima izobražene in pametne ljudi, ki imajo kaj za povedati in pokazati. Še bolje, če je zraven oseba še lepa, potem je to zadetek v polno. Vsekakor pa morate imeti teme za pogovor, tudi za cel dan, saj je pomembno, da dan ni tih in dolgočasen.