Astrologinja Lenka: Čas je, da pokažemo veliko srce

Luna je prešla v kraljevskega leva, kjer želi, da bi jo malo postregli, tekali okoli nje, jo postavili na piedestal, da bi začutila, da je vredno živeti. Rada se znajde v bolj elegantni družbi, si privošči dražje stvari in da se ukvarjajo z njo.



A opozicija jo sprejme s Saturnom, zato se takoj porajajo kritike, kam ste poleteli tako visoko, s kakšno pravico si to dovolite, ni podpore, ni podpore tistih, ki bi morali biti tu in tukaj. Takoj pade v apatično stanje, pretresena, razočarana in na koncu počasi najde toliko moči in poguma, da si opomore od vseh notranjih ran. Pomaknila se je naprej, a s kvadratom naleti na Urana, ki jo je v Biku čakal, da bi jo pretresel, ji nagajal, jo vprašal, zakaj je bila tako pogumna, prepotentna, polna same sebe, in jo tako prizadel neposredno v srce. Tisti nemiri, ki se dogajajo zaradi prijateljev, tistih, za katere smo verjeli, da so nam blizu ... Ne glede na to, koliko so napadli naše delo in ugled, se ne smemo odzvati tako burno, eksplozivno in jih takoj odrezati za vse čase.



Ob 20.16 je polna luna na 9. stopnji znamenja Leva. Luna in Sonce sta v opoziciji, v nasprotju. To je vrhunec, konec mnogih stvari, povezanih s čustvi, partnerstvi.



Sonce je v konjunkciji z Jupitrom, zato je nekoliko aroganten položaj za katero koli moško energijo, nekoga, ki v vsem pretirava. Tam je sama Luna v opoziciji z Jupitrom, zato to predstavlja iskanje pravičnosti, morale, previsoka pričakovanja, v resnici pa so le obljube.



Venera je v konjunkciji, v objemu s Plutonom in v znamenju kozoroga, pojavi se vprašanje, kakšen je načrt, dogovor, ali obstaja nežnost, ljubezen. Gre za karmično srečanje dveh, ki na poslovnem in finančnem področju nista razjasnila marsičesa. Kakšne so njune materialne potrebe? Toda ta zveza ni nikoli prav prijetna, če jo najdemo tudi v natalni karti. Na začetku je iskanje, je sekunda ljubosumja, posesivnosti, obsedenosti. Obstajajo premočna čustva, ki zahtevajo veliko predanost, ki s svojo ljubeznijo ubijejo vso drugo lepoto, saj moraš biti tam v središču njegove zenice, v središču njegove duše. Zato je treba biti previden, da ne pride do izliva jeze, patološkega ljubosumja, nenehnega sumničenja in vse to ustvarja slabo ozračje, ki ga je težko prenašati, razen če imata oba enake vidike. Ker to mučenje, psihološko nadlegovanje ni več samo težko, ampak tudi nevarno. Tudi če se danes srečata in vzpostavita zvezo, bi bilo lepo, da se negujemo in spoštujemo, vendar se vnaprej odpovemo tem negativnim situacijam. Odnos je lahko le zaradi financ in materialnega udobja. To so res usodne ljubezni, tudi takrat se reče na prvem srečanju, »kot da se poznamo vse življenje«.



Šele kasneje bo Luna iz Bika naredila kvadrat z Marsom, zato je videti, kot da je ta polna luna izliv čustev, od velikih prepirov, dokazovanja vsega in celo tistega neposrednega zabijanja v srce.



Danes je potreben velik mir, bodimo zelo potrpežljivi, ne padajmo v nobeno obrambo, opravičilo, ne držimo se svojega ega in ugleda za vsako ceno, ker nas to lahko samo še bolj globoko prizadene. Zdaj je čas, da pokažemo veliko srce in sprejmemo vse, kot da so del nas in so nam najbližji.



