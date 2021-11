Astrologijnja Lenka: To bo vodilo v neprijetno situacijo, v različna nesoglasja ...

Luna je v znamenju Device in počasi prehaja v upadajočo fazo proti mlaju. V tem znamenju je poudarek na delu, na storitvenih dejavnostih, na pomoči drugim, na izbiri hrane in samem zdravju. Toda temu delu se ni pametno upreti, še manj čutiti, da ga morate. Čez dan bo med 10. in 13. uro naredila kvadrat z Merkurjem in Soncem iz znamenja Strelca. Karkoli že želja, volja, poskuša nekaj narediti, bo naletela na strah, da ne zmore, da je to samo za druge in ne za osebo samo. Prav tako vodi v konflikt mnenj ali celo razuma ne le s samo osebo, temveč tudi z njenim partnerjem, nadrejenim, nadrejenim ali celo njegovim otrokom. Ker je preveč malenkosti, previdnosti, previdnosti in spuščanja v vse nepotrebne podrobnosti, da ne pretiravamo ali vlagamo v kaj prevelikega. To bo vodilo v neprijetno situacijo, v različna nesoglasja, saj čustva nimajo stabilnosti, bojijo se vsega, kar je preveliko, preobsežno, kot da ne bodo mogli izpolniti vseh teh pričakovanj. Zato bi jim tudi tam, kjer bi dobili nekaj več, naredili več, kot da bi se spodobilo, da se ustavijo in se zadovoljijo, z nečim, kar je majhno ali zelo skromno. Vse mora biti na svojem mestu in vse se mora vedeti, koliko in kaj.

Toda ta vrzel, ki prinaša med čustvi, razumom in voljo, prinaša tudi čustveno nezadovoljstvo ali razočaranje, ki se bo kasneje pokazalo kot obžalovanje, da niste imeli več poguma za to in to storite. Hitro vleče izgovore, nesoglasja z najbližjimi. To je dan, ko se namesto skrbi, ali je to v redu ali ne, raje posvetite skrbi ali nakupu hišnih ljubljenčkov, ki vam lahko res polepšajo dan in prinesejo čustveni mir v dušo. Vsaj nekomu izrazite in pokažite svojo skrb, pozornost in skrb.

Zveznda karta. FOTO: S. N.

Vendar je čas, da se sprostite in prepustite domišljiji, intuiciji, veri, upanju na nekaj boljšega, nekaj večjega, nekaj, kar odpre ta drobni čas in v vsem najde rešitev. K temu pripomore tudi sam dispozitor Lune, ki ga vodi v znamenju Strelca, zato obstaja možnost, da se umiri in izboljša. Ker sama konjunkcija Merkurja in Sonca daje veliko priložnost, daje človeku sam velik pogum, da zmore karkoli. Odličen je za načrtovanje večjih podvigov, ki jih lahko uresničite pozneje.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju vodnarja, ki rešuje nekatere stvari, pri tem pa mu pomaga Kiron iz znamenja ovna. Vse, kar želimo popraviti, spremeniti, moramo začeti pri sebi, le tako bomo pomagali širšemu kolektivu in družbi.