Astrologinja Lenka: Zdaj sprejete odločitve so lahko napačne in usodne

Zora se začne z Luno na eksaltaciji Sonca, kar pomeni da je današnji dan napolnjen z voljo, željo, energijo, da ustvarjamo, naredimo nekaj za svojo dušo. Da ga zapakiramo, kot želimo in čutimo. Dogovor med Luno in Venero pomeni, da vemo, kaj hočemo, kako zelo potrebujemo svobodo, prostor v duši, da smo pogumni, neodvisni in da zmoremo vse. Veliko pa je tudi naglice in nekatere spremembe so potrebne neprestano, nekaj, kar zadrži to vibracijo.



Luna je nemirna in nestrpna in si ne more pomagati, da ne bi brskala po preteklosti, četudi bo boleče. Taka pride na kvadrat s Plutonom in izrazijo se čustveni vzorci iz preteklosti, nekdanje bolečine in nezaceljene rane. Čeprav se je zdelo, da so se strasti, že umirile, je bilo to le na videz. Ker ga je Lunin založnik Mesec vodil na trg z vsemi planeti iz Vodnarja, to pomeni osvoboditev vseh spon, nestrpnosti in vsega, kar je že dolgo čakalo. Živo srebro je še vedno v retrogradnem gibanju, zato se bo spremenila miselnost in zdaj sprejete odločitve bodo lahko napačne in usodne, zlasti ker je zdaj na nebu aktiviran 'slavni' kvadrat med Saturnom in Uranom, ki resnično zadeva vse nerazčiščene in nestabilne odnose, ki se bodo morali končati.



In tako se počasi klobčič začne odvijati, ker je Saturn iz znamenja Vodnarja prešel na 7. stopinjo in začne padati v natančen kvadrat s svojim dispozitorjem Uranom iz Bika v 7. stopnji. Začnejo se priprave na ukrepe, na nasprotovanje, pa tudi na spreminjanje starega in novega. Toda to so le namigi, dokler Luna jutri ne aktivira tega kvadrata in se ne združi z Uranom.



Danes bo Luna v svoji rasti naredila sekstil s Soncem, kar pomeni še boljšo zavest in potrebo, da nekaj naredimo in spremenimo, povežemo v sebi ali okoli sebe. Vendar je v nas najsvetlejše, in to so Duh, duša, dom, družina. Mogoče je to tudi trenutek, da se odkrito pogovorimo s seboj in razmislimo o posledicah, se umirimo in sprejmemo prave odločitve.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: