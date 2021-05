Afirmacije za doseganje finančnih ciljev

Morate razumeti, da samo pozitivno razmišljanje ne more spremeniti vsakega finančnega stanja. Pogosto obstajajo resnične strukturne težave, ki posameznikom otežujejo uspeh. Denarne afirmacije tega dejstva ne morejo spremeniti, to lahko naredijo le sistemske spremembe. Govorimo o dejstvu, da imamo mnogi od nas negativno čustveno razmerje z denarjem, prilagajanje vaših misli glede financ pa vam lahko pomaga razviti bolj zdrav odnos do njih. To je majhen osebni korak, ki ga lahko naredite sami še danes, in prav mogoče je, da bo imel pomembne posledice v vašem življenju.

Spremenite odnos do denarja



Moj denar je pozitivno orodje, ki mi pomaga živeti čudovito življenje.

Moj denar me podpira in imam ga dovolj.

Moj denar je bumerang in se mi vedno vrne.

Rad(a) imam denar in denar ima rad mene

Moj denar mi pomaga ustvariti pozitiven učinek na tem svetu.

5 POZITIVNIH TRDITEV

Ker so čustva in miselnost zakoreninjeni v našem vedenju, ki je povezano s financami, so lahko afirmacije še posebno močne pri preoblikovanju našega odnosa do denarja.Nedvomno nikomur ne bi škodilo, če bi imel kaj več pod palcem, seveda pa se zavedamo tudi dejstva, da je denar tema, ki se ji vsi zelo radi izogibamo. Vendar nam to ne pomaga pri oblikovanju boljšega odnosa do njega.Pomembno je, da se z denarjem povežete in z njim razvijete dober odnos, saj bo v vašem življenju prav vsak dan. Zveni hecno, a je vsekakor resnično. Če vas misel na denar ali ukvarjanje s proračunom spravljata v stres, lahko začnete uporabljati afirmacije, ki se vam iz tega občutka pomagajo premakniti.Pozitivne finančne afirmacije so močne, ker začnejo preoblikovati vašo miselnost o denarju in odnos do njega. Ker namreč naše misli vodijo v čustva, je to kraj, pri katerem se večina posameznikov zatakne v preobrazbi. Če se glede denarja ne počutimo dobro, je manj verjetno, da bomo dejansko naredili tisto, kar potrebujemo za ustvarjanje sprememb. Tako pa vam bodo afirmacije pomagale premagati samosabotirajoče misli. To je pomembno, kajti tisto, kar si mislite, predstavljate in izrekate, z nevroplastičnostjo spreminja vaše telo. Če skrajšamo: tako lahko ustvarite nove živčne povezave v svojih možganih. Trenutno to počnete nenamerno ali namerno.Če vaša denarna slika ni takšna, kot si želite, je čas, da začnete razmišljati drugače. Dobesedno. Nevroznanost lahko izkoristite sebi v prid, in sicer tako, da ugotovite, kako se želite počutiti glede svojega finančnega stanja. In za to, da pridete do tega počutja, uporabite afirmacije.Mnogi vidijo denar kot nekaj slabega ali nekaj, kar človeka seveda pokvari. Nanj ne gledajo kot na orodje, ki bi jim pomagalo živeti čudovito življenje, pogosto pa ga vsi vidimo kot nekaj, kar nas ovira in prispeva k bolečinam in stresu. Ta afirmacija vam bo pomagala, da boste misli o denarju preusmerili v pozitivne in boste lahko odstranili čustvene blokade, ki vas ovirajo pri preživljanju časa s svojim denarjem.Živimo v svetu, ki nam govori, da ga (nikoli) nimamo dovolj in bi si ga (vedno) želeli več. Na žalost nas ta sporočila premaknejo iz miselnosti izobilja v miselnost pomanjkanja. To lahko spremenimo tako, da smo hvaležni in prepoznamo, kako nas denar vsak dan podpira. Nekateri živimo zelo privilegirano življenje, a temu ne verjamemo. Prepoznavanje bogastva v življenju (hrana, dom, zdravje itd.) nas lahko vodi do tega, da vidimo in verjamemo, kako nas denar resnično podpira.Denar rad kroži in za uspešno gospodarstvo je to pravzaprav pomembno. Žal se mnogi globoko bojijo (u)porabe denarja. Seveda vsi želimo zapravljati zmerno in odgovorno, vendar nam strah ne sme preprečiti, da bi denar izkoristili na pozitivne načine, ki nam pomagajo živeti čudovito življenje. Ta afirmacija bo pomagala sprostiti nekaj strahu pred tem, da bi se ločili od nekaj evrov.Pri denarju je izogibanje nekaj zelo pogostega. Večina nas raje verjame, da se bodo finančne težave že same od sebe uredile, ko bo čas za to. A to ima nasprotni učinek. Ko ga začnemo povezovati z občutki ljubezni, se lažje začnemo ukvarjati s svojim denarjem, ga porabljati in opazovati, kar vodi tudi k močnejšemu zaupanju.Marsikdo se slabo počuti zaradi denarja, ki ga zasluži, če je na »pogled« drugačen kot tisti, ki ga zaslužijo ljudje, ki jih obkrožajo. Če torej ni zaslužen na enak način, prihaja od drugih virov itd. Ko začnemo svoje obilje povezovati s pozitivnim učinkom, se odpremo za to, da bomo prejeli več, in bomo prepričani o tej izmenjavi.Ta afirmacija vam bo pomagala, da ostanete pozitivno naravnani, in bo podpirala občutek ponosa na svoj denarni uspeh. S tem pa lahko svoj denar delite tudi z drugimi, dajete v dobrodelne namene in res ustvarjate še bolj pozitiven učinek na svetu.