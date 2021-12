12. december je najmočnejši dan v letu: odpira se čarobni portal želja

12.12. v numerologiji velja za najmočnejši dan v letu, saj se takrat odpre portal števila 12, ki prinaša potrebno energijo za pozitivno preobrazbo – tako lastnega bitja, kot odnosov z drugimi, piše Lovesensa. To numerološko zaporedje bo vsakemu od nas prineslo določeno sporočilo iz vesolja. Če ste na primer na napačni poti, se bo pojavil občutek, ki vas bo spodbudil, da se vrnete na razpotje življenja in izberete pravo pot zase. Ali pa se boste zavedali svojih preteklih napak in vedeli, katere vidike svojega življenja morate spremeniti, da boste postali najboljša različica sebe.

Prav tako nas spodbuja, da gradimo boljše odnose z bližnjimi, odpuščamo in obnovimo stara prijateljstva. Uči nas, da se povežemo s svojim bitjem, preberemo kode lastne duše in ugotovimo, kaj je tisto, česar ne potrebujemo več in nas sabotira. Vredno je sprostiti takšno energijo ter sprejeti novo kozmično silo sprememb, ki prihaja k nam.

Število 12 v numerologiji

12 velja za močno število, ki simbolizira pozitivne spremembe, ki so jasne, enostavne in neposredne. Pomeni konec enega cikla in odpiranje novih vrat življenja, v katerih se boste lahko soočili z izzivi in ​​našli več upanja za leto, ki šele prihaja. Enica predstavlja nov začetek in vodstvene sposobnosti, dvojka pa je število ravnotežja in harmonije. Ko se združita, ustvarita močan niz in močno energijo, ki spodbuja samouresničitev.

Obvladajte svoje misli in um v tem pozitivnem dnevu. Pomislite, kaj vas čaka v bližnji prihodnosti in se vprašajte – kje se vidim v naslednjih 3 ali 4 letih? Vizualizirajte svoje želje in pošljite jasno sporočilo vesolju – pripravljen sem se spremeniti na bolje in živeti življenje, ki si ga zaslužim. Vadite optimizem in domišljijo in ne pozabite, da se največji čudeži zgodijo takrat, ko jih najmanj pričakujemo.