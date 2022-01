Znani nogometaš javno pokazal, koliko milijonov mu kapne na račun (FOTO)

Zaslužki nogometašev že dolgo dvigujejo prah. Nedavno so o njih govorili v neki oddaji, tudi zaradi tega, ker so nekateri klubi v globokem minusu. Dotaknili so se tudi prihodka nogometaša Barcelone Gerarda Piqueja, češ da zasluži več, kot se govori. Po poročanju nekaterih se je omenjalo celo več kot 20 milijonov evrov na leto. Nogometaš se je odločil temu narediti konec in na twitterju objavil potrdilo nakazila, ki ga je prejel 30. decembra 2021. Gre za znesek 2,33 milijona evrov.

Pique je še napisal, da gre za polovico njegove plače, in prosil za malo spoštljivosti.